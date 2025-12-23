После перехода на НДС добавлять налог за прошлый месяц не нужно

Если корректировка стоимости реализации проводится за месяц, когда не платили НДС – в корректировке не будет НДС.

ООО на УСН в ноябре 2025 превысило порог в 60 млн рублей и с декабря перешло на НДС 5%. Сейчас требуется корректировка реализации за ноябрь в сторону увеличения, ее подписывают в декабре.

Если реализация была в ноябре, то она не облагается НДС. НДС считается на дату реализации, и корректировка стоимости эту дату не изменяет. То есть в корректировке НДС не будет.

Это правило действует, даже если корректировочная КС-3 будет подписана декабрем. Потому что реализация была в периоде, когда компания не была плательщиком НДС.

