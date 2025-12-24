😲 Стоимость рекламы на маркетплейсах выросла до 83%

Рекламодатели стали на 60-80% больше платить за стоимость тысячи показов на маркетплейсах, а стоимость клика подешевела. Особенно в категории электроники и у товаров повседневного спроса.

С ноября 2022 года по ноябрь 2025 цены на рекламу в сфере e-commerce подскочили до 83%. Об этом сказано в исследовании Media Instinct Group и агентства Commeta. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Рекламную монетизацию развивают не только крупные маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», «Купер»), но и нишевые — Lamoda, «Детский мир», DNS, «ВсеИнструменты», ePharma-площадки («Аптека.ру», АСНА) и eGrocery («Пятерочка», «Впрок», «Самокат», «Магнит»).

За три года стоимость тысячи показов рекламы (CPM) в отдельных категориях выросла на 60-80%. В частности, в электронике, украшениях, настольных играх, товарах для дома и мебели. Более чем на 80% увеличилась цена в телекоме и фарме.

«В категориях учебных товаров и beauty рост CPM минимален — всего 2-9%. Фактически это означает дефляцию, что отражает стабильный потребительский спрос и ограниченное расширение ассортимента», — сказано в исследовании.

Стоимость клика (CPC) в большинстве категорий не выросла, а наоборот, снизилась. Это особенно заметно в сегменте электроники (-57%) и у товаров повседневного спроса (-71%). При более дорогом показе рекламодатель получает более дешевое целевое действие, а эффективность инвентаря растет.

E-commerce директор Commeta Анастасия Беккер считает, что такой эффект рекламных экосистем стадией зрелости — когда улучшаются алгоритмы таргетинга, качество трафика и механики, приводящие к клику и покупке.