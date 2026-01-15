ФНС дала разъяснения, как считать 20 млн рублей доходов для НДС на УСН

Лимит по доходу считают по правилам учета на упрощенке, или общую сумму — при совмещении режимов.

Налоговая служба в методических рекомендациях на 2026 год разъяснила, как плательщику УСН считать доходы для лимита в 20 млн.

Если и до 01.01.2026, и после этой даты налогоплательщик применяет УСН, то 20 млн рублей считается по тем же правилам учета доходов, как и доходы для расчета налога по УСН.

Если в 2025 году ИП применял одновременно УСН и ПСН, ОСНО и ПСН, ЕСХН и ПСН, то для освобождения от НДС учитывается общая сумма доходов за 2025 год по обоим применяемым режимам. При этом для расчета доходов по ПСН учитываются фактически полученные ИП доходы.

А когда плательщик УСН – агент (комиссионер), при расчете порога доходов в 20 млн учитывается только полученное им агентское (комиссионное) вознаграждение, уточнили налоговики.

