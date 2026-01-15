Приставы взыскали больше 100 млрд рублей долгов по алиментам в 2025 году

В 2025 году Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскала долги по алиментам на сумму свыше 100 млрд рублей.

«Это все достигается за счет совокупности принимаемых мер, а также за счет мер по привлечению к административной или уголовной ответственности лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов», — сказал замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков.

Недавно мы писали, что злостных неплательщиков алиментов теперь можно проверить на Госуслугах.

Желудков считает, что реестр оказывает свое влияние на процесс взыскания долгов, но только в совокупности с другими мерами. Например, люди будут стремиться не допускать задолженности, чтобы избежать публичного осуждения и проблем при трудоустройстве.

Реестр неплательщиков алиментов запустили в конце мая 2025 года, сейчас в списке около 144 тыс. человек. В него попадают только те алиментщики, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или объявлены в розыск.