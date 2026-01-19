Вкладчики рискуют потерять доходность, если вовремя не снимут деньги с депозитов

Банки могут перевести на счет до востребования деньги, которые клиент не забрал со вклада после окончания договора. Это грозит потерей доходности.

Если вклад закрылся, а клиент не сразу снял деньги, то банк может перевести сумму на счет до востребования или продлить договор. Эти варианты развития событий могут привести к потере дохода.

«В связи с досрочным расторжением договора вклада банк пересчитает проценты по ставке до востребования. Обычно это менее 1% годовых. Таким образом, вам вернут ваши деньги с минимальным процентным доходом», — сказала председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО «Опора России» Ирина Глушкова.

Вкладчик потеряет весь процентный доход, если деньги отправят на счет до востребования. Пролонгация договора также несет свои риски. Например, новый договор может содержать менее выгодные условия, а если забрать средства после автопродления, то соглашение придется расторгнуть досрочно, что также несет риск снижения доходности.

Например, при досрочном закрытии вклада 500 тыс. рублей под 10% головых на год вместо 24 тыс. рублей за шесть месяцев клиент получит порядка 2,5 тыс. Также банк сможет пересчитать уже выплаченные проценты по ставке до востребования и удержать эту сумму.

Кроме того, досрочное расторжение договора может повлиять на репутацию клиента, из-за чего банки перестанут предлагать акционные вклады и повышенные ставки.

Эксперт советует снимать деньги не раньше следующего дня после закрытия вклада. Обращение в день окончания срока могут расценить как досрочное расторжение договора.