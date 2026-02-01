💢 Стал больше вычет на долгосрочные сбережения

С 2025 года существенно вырос размер вычета по договорам с НПФ на долгосрочные сбережения. Он перестал входить в социальный налоговый вычет по НДФЛ.

До 2025 года вычет в сумме пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного страхования предоставлялся в составе социального вычета. То есть вместе с другими расходами — на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги. И в рамках установленного ограничения – не более 150 тыс. рублей.

УФНС обращает внимание, что с 2025 года указанный вычет перешел в категорию налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан. То есть стал самостоятельным.

«Таким образом, по доходам 2025 года налогоплательщик сможет получить социальный налоговый вычет по расходам на лечение — не более 150 тыс. руб., а также налоговый вычет на долгосрочные сбережения — до 400 тыс. руб. при условии уплаты пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения», — объяснили налоговики.

Максимальная годовая сумма уплаченных взносов, с которых дадут указанный вычет — не более 400 тыс. руб.

Вычет в сумме взносов по договорам долгосрочных сбережений с НПФ возможно получить, подав декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС.