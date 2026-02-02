Курс рубля в феврале 2026, прогноз от эксперта: риски падения остаются

Под конец января 2026 года доллар обновил трехлетние минимумы, он начнет расти только весной, а в феврале рубль будет по-прежнему крепким, утверждают одни эксперты. Другие с ними не согласны.

В начале 2026 года продолжилась тенденция укрепления рубля, которая началась еще в 2025 году.

За январь рубль стал крепче на 3%, а курс доллара, установленный Центробанком, упал до 75,73 рублей, как в марте 2023 года. Курс евро под конец января был ниже 90,5 рубля.

«До начала весны ожидается возврат курса доллара на круглые 80 <…>. Евро — от круглых 90 видится движение в сторону сопротивления 95. Юань — прогнозируется ход из-под 11 и по курсу к 11,5», — сказал эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

На укрепление рубля повлияло ускорение инфляции из-за увеличения налогов, а также то, что в январе 2026 года ЦБ на 70% нарастил лимиты продажи валюты по бюджетному правилу.

На 2 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 75,7 рубля, курс евро — 90,5.

Менее позитивный прогноз дала «Клерку» Оксана Мащенко, автор телегарам-канала об инвестициях.

Оксана Мащенко, эксперт

«В 2026 году я ожидаю ослабление рубля по отношению к мировым валютам. На курс будут влиять ставка ЦБ, действия ФРС США и геополитика. При форс-мажорах может быть обвальное падение валюты. При продолжении текущей ситуации девальвация ожидается постепенная. При улучшении геополитической обстановки ожидается краткосрочное укрепление рубля, затем его стабилизация и вновь ослабление, если санкции начнут снимать. Точный срок и месяц обвала рубля точно предсказать невозможно. В феврале, как и в любом другом месяце, риски падения рубля остаются. ЦБ и Минфин сейчас продают валюту, чем укрепляют курс рубля. Но так не может продолжаться вечно. Чем сильнее пружина сжимается, тем с большей вероятностью она потом выстрелит», — отмечает эксперт.

