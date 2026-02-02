Страховщиков могут обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП

Сейчас страховщики имеют право требовать деньги с виновников аварий, не пользуются им.

Страховщиков предлагается обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами.

Такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму 2 февраля 2026 года.

Инициатива разработана для создания условий для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики по обязательному страхованию ОСАГО владельцев транспортных средств.

Предлагается установить обязанность страховщиков по предъявлению регрессного требования, при определенных обстоятельствах (например, умысел или опьянение причинителя вреда) в случаях и порядке, определенных Центробанком.

Так будет исключен добровольный отказ страховщика от действий по получению денег от недобросовестных причинителей вреда в результате ДТП.

Будет установлена обязанность страховщиков предъявлять регрессные требования к добровольной уплате лицам, причинившим вред. Их можно будет оплатить посредством инфраструктуры электронного правительства. Это повысит информированность виновников об обязанности оплатить регресс и упростит саму оплату.

Также на взыскание регрессных требований по ОСАГО с отдельных лиц хотят распространить приказное судопроизводство. Это упростит взыскание требований и не приведет к ухудшению положения ответчиков, пишут депутаты.

Один из авторов законопроекта депутат Ярослав Нилов рассказал, что предложенная практика дает возможность страховой компании сначала заплатить потерпевшим, а затем через суд взыскать с виновников ДТП выплаченную сумму, частично или в полном размере, если условия договора страхования автогражданки были нарушены.

«Скажем, водитель рулил в состоянии опьянения, не имел прав, покинул место аварии. Но это, к сожалению, не обязательная схема, а только право страховщиков. Право, которым они практически не пользуются. И, чтобы не терять деньги, перекладывают свои расходы на добросовестных водителей, увеличивая тарифы», — сказал Нилов.

Поэтому финансовый регресс для «водителей-лихачей» хотят сделать обязательным.

Если закон примут, он ступит в силу с 1 января 2027 года.