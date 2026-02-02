🙅 Субсидию на переехавших работников дадут далеко не всем работодателям
Социальный фонд разъяснил порядок получения субсидии на переехавших работников.
Работодателю возместят часть расходов на зарплаты сотрудников, которые переехали для трудоустройства в другой субъект РФ или в пределах одного субъекта, но на 50 км или больше от места проживания.
«Такую субсидию могут получить организации оборонно-промышленного комплекса, организации, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях экономики или в новых субъектах России без долгов по заработной плате», — сообщает СФР.
Компания и профессия должны быть включены в перечень организаций и перечень профессий, которые формируются и утверждаются органами власти субъекта РФ.
Профессия или должность работника не должна:
относится к административно-хозяйственной деятельности;
иметь разъездной характер;
работник не должен заниматься непосредственно выполнением работ или оказанием услуг.
Выплата на одного трудоустроенного составит 3 МРОТ раз в 3 месяца, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент.
Как оформить субсидию:
Разместить вакансию на платформе «Работа России».
Направить заявление в службу занятости через личный кабинет платформы.
Служба занятости поможет работодателю с подбором персонала.
Через три месяца после трудоустройства сотрудника – подать заявление в СФР.
Фонд проверит работодателя и работника в течение 10 рабочих дней. Работодателя включат в реестр на предоставление субсидии и перечислят часть субсидии.
Вторую, третью и четвертую части субсидии тоже выплатят после проведения проверки по итогам 3-го, 6-го, 9-го и 12-го месяца с даты трудоустройства, уточнил СФР.
Начать дискуссию