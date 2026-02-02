🙅 Субсидию на переехавших работников дадут далеко не всем работодателям

Соцфонд возместит часть расходов работодателей на зарплаты людям, которые переехали для трудоустройства.

Социальный фонд разъяснил порядок получения субсидии на переехавших работников.

Работодателю возместят часть расходов на зарплаты сотрудников, которые переехали для трудоустройства в другой субъект РФ или в пределах одного субъекта, но на 50 км или больше от места проживания.

«Такую субсидию могут получить организации оборонно-промышленного комплекса, организации, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях экономики или в новых субъектах России без долгов по заработной плате», — сообщает СФР.

Компания и профессия должны быть включены в перечень организаций и перечень профессий, которые формируются и утверждаются органами власти субъекта РФ.

Профессия или должность работника не должна:

относится к административно-хозяйственной деятельности;

иметь разъездной характер;

работник не должен заниматься непосредственно выполнением работ или оказанием услуг.

Выплата на одного трудоустроенного составит 3 МРОТ раз в 3 месяца, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент.

Как оформить субсидию:

Разместить вакансию на платформе «Работа России». Направить заявление в службу занятости через личный кабинет платформы. Служба занятости поможет работодателю с подбором персонала.

Через три месяца после трудоустройства сотрудника – подать заявление в СФР.

Фонд проверит работодателя и работника в течение 10 рабочих дней. Работодателя включат в реестр на предоставление субсидии и перечислят часть субсидии.

Вторую, третью и четвертую части субсидии тоже выплатят после проведения проверки по итогам 3-го, 6-го, 9-го и 12-го месяца с даты трудоустройства, уточнил СФР.