❄ Депутаты хотят повысить штрафы за некачественную уборку снега

За несвоевременную уборку снега, сосулек и надели предлагают штрафовать до 500 тысяч рублей.

2 февраля 2026 года депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить штраф за некачественную уборку снега во дворах и возле подъездов. Более того, в отдельный состав правонарушения хотят выделить несвоевременную уборку наледи, снега и сосулек.

Предполагается, что за несвоевременную уборку снега, наледи и сосулек должностные лица заплатят от 40 до 80 тыс. рублей, а юрлица — от 200 до 500 тыс.

«Если из-за несвоевременной уборки снега и удаления сосулек гражданам будет нанесен ущерб здоровью легкой или средней тяжести, административный штраф: для должностных лиц — должен составить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей;

для юрлиц — от 600 тысяч до 900 тысяч рублей», — сказал лидер партии Сергей Миронов.

Депутаты считают, что из-за низких штрафов управляющие компании позволяют себе работать недобросовестно. Оперативная уборка снега сократит число конфликтов и жалоб от россиян, а также обеспечит безопасный проход и проезд во дворах.

Если законопроект примут и его подпишет Президент, он вступит в силу со дня официального опубликования.