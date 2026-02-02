⚡️ Итоги дня: биткоин рухнул, власти будут регулировать ИИ перед выборами, Hyundai не станет выкупать завод в РФ, у Wildberries появился спецраздел с товарами для мужчин
В 2025 году в России зарегистрировали 9 300 риелторских агентств. По сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 11,7% — это максимальный рост за последние пять лет.
Стоимость биткоина в понедельник утром опускалась ниже 75 тыс. долларов, достигнув минимального значения с начала апреля 2025 года.
В администрации Президента обсуждают возможность регулирования нейросетей перед предстоящей кампанией по выборам депутатов Госдумы.
В России впервые появятся органические финики из Туниса. Для получения подтверждения статуса органического производства необходимо, чтобы все этапы выращивания фасовки и переработки продукции соответствовали строгим требованиям.
Средний срок POS-кредитов в декабре 2025 года увеличился на 4,1% относительно ноября и составил 13,9 месяца (в ноябре 2025 — 13,3 месяца).
Оборот снегоуборочной техники на маркетплейсе «М.Видео» в конце января 2026 года вырос практически в 5,9 раза относительно аналогичного периода 2025 года.
США нарастили закупки медицинских приборов из России в ноябре – продажи достигли максимума с марта 2022 года.
Россия стала мировым лидером по поставкам куриных лапок в Китай.
Ученых попросили согласовывать зарубежные командировки в недружественные страны. Это связано с арестом археолога Бутягина в Польше из-за работы в Крыму.
Wildberries запустил специальный раздел с товарами из категорий, которые наиболее востребованы мужчинами.
Ростех наладил выпуск морозоустойчивых зарядных станций для электромобилей. Они могут эффективно работать в суровых условиях Сибири при температуре до -40.
Состояние богатейших россиян в январе выросло на $19,4 млрд. Например, Президент «Норникеля» Владимир Потанин с начала года заработал $3,46 млрд, его состояние достигло $29,9 млрд.
Hyundai не стал выкупать свой бывший завод в Санкт-Петербурге. Его продали российской автомобильной группе AGR в 2024 году за 10 тыс. рублей с правом на обратный выкуп в течение двух лет. Срок действия опциона на обратный выкуп истек в январе 2026 года.
С каждым годом все больше россиян с депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. В 2024 году таких заболеваний выявили на 21,5% больше, чем в 2020.
В Самаре предложили ввести ответственность за засоры канализации. В новогодние праздники самарские коммунальщики устранили почти 170 засоров и прочистили больше 6 км сетей водоотведения.
Двух сибиряков поймали на рисовании долларов. В Новосибирске пресекли деятельность группы, которая изготавливала и сбывала поддельные купюры номиналом 100 долларов.
По итогам января 2026 года в Москве выпало 83,4 мм осадков, или 157% от месячных норм. Это третье место в списке самых влажных первых месяцев зимы в XXI веке.
Около 1,3 тыс. россиян решили вернуться из Германии в Россию в 2025 году. В этом им помогла добровольная немецкая программа возвращения беженцев, которая предоставляет субсидии на перелет на самолете и пособие на первое время.
В список победителей «Грэмми-2026» вошли Леди Гага и Кендрик Ламар. Главные награды премии получили британская певица Оливия Дин в номинации «Новый исполнитель», американская певица Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл в номинации «Песня года», рэпер Кендрик Ламар в номинации «Запись года», а также рэпер Bad Bunny в номинации «Альбом года».
