⚡️ Итоги дня: биткоин рухнул, власти будут регулировать ИИ перед выборами, Hyundai не станет выкупать завод в РФ, у Wildberries появился спецраздел с товарами для мужчин

В 2025 году в России зарегистрировали 9 300 риелторских агентств. По сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 11,7% — это максимальный рост за последние пять лет.

Стоимость биткоина в понедельник утром опускалась ниже 75 тыс. долларов, достигнув минимального значения с начала апреля 2025 года.

В администрации Президента обсуждают возможность регулирования нейросетей перед предстоящей кампанией по выборам депутатов Госдумы.

В России впервые появятся органические финики из Туниса. Для получения подтверждения статуса органического производства необходимо, чтобы все этапы выращивания фасовки и переработки продукции соответствовали строгим требованиям.

Средний срок POS-кредитов в декабре 2025 года увеличился на 4,1% относительно ноября и составил 13,9 месяца (в ноябре 2025 — 13,3 месяца).

Оборот снегоуборочной техники на маркетплейсе «М.Видео» в конце января 2026 года вырос практически в 5,9 раза относительно аналогичного периода 2025 года.

США нарастили закупки медицинских приборов из России в ноябре – продажи достигли максимума с марта 2022 года.

Россия стала мировым лидером по поставкам куриных лапок в Китай.

Ученых попросили согласовывать зарубежные командировки в недружественные страны. Это связано с арестом археолога Бутягина в Польше из-за работы в Крыму.

Wildberries запустил специальный раздел с товарами из категорий, которые наиболее востребованы мужчинами.

Ростех наладил выпуск морозоустойчивых зарядных станций для электромобилей. Они могут эффективно работать в суровых условиях Сибири при температуре до -40.

Состояние богатейших россиян в январе выросло на $19,4 млрд. Например, Президент «Норникеля» Владимир Потанин с начала года заработал $3,46 млрд, его состояние достигло $29,9 млрд.

Hyundai не стал выкупать свой бывший завод в Санкт-Петербурге. Его продали российской автомобильной группе AGR в 2024 году за 10 тыс. рублей с правом на обратный выкуп в течение двух лет. Срок действия опциона на обратный выкуп истек в январе 2026 года.

С каждым годом все больше россиян с депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. В 2024 году таких заболеваний выявили на 21,5% больше, чем в 2020.

В Самаре предложили ввести ответственность за засоры канализации. В новогодние праздники самарские коммунальщики устранили почти 170 засоров и прочистили больше 6 км сетей водоотведения.

Двух сибиряков поймали на рисовании долларов. В Новосибирске пресекли деятельность группы, которая изготавливала и сбывала поддельные купюры номиналом 100 долларов.

По итогам января 2026 года в Москве выпало 83,4 мм осадков, или 157% от месячных норм. Это третье место в списке самых влажных первых месяцев зимы в XXI веке.

Около 1,3 тыс. россиян решили вернуться из Германии в Россию в 2025 году. В этом им помогла добровольная немецкая программа возвращения беженцев, которая предоставляет субсидии на перелет на самолете и пособие на первое время.