📚 Депутаты предлагают не хранить кадровые архивы

Работодателям могут разрешить хранить данные сотрудников только в цифровом виде.

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают дать право работодателям хранить данные сотрудников в цифровом виде и отказаться от бессрочного хранения бумажных документов.

Обращение направили главе Росархива Андрею Артизову.

«Считаем целесообразным перейти от модели бессрочного бумажного хранения кадровых архивов к модели цифровой передачи данных с последующим освобождением работодателей от обязанности хранения», — написали депутаты.

Согласно инициативе, раз в пять лет работодатели смогут передавать оцифрованные кадровые документы сотрудников в централизованную государственную систему под управлением Минтруда или СФР. После подтверждения загрузки и верификации документов государством, дальше хранить эти документы в бумажной или цифровой формах не придется.

Парламентарии хотят также обязать работодателей передавать невостребованные оригиналы личных документов (трудовые книжки, дипломы, аттестаты) в ближайший МФЦ, где работник сможет: получить их через заявку на Госуслугах;

или получить доступ к оцифрованным кадровым данным в виде юридически значимых выписок в личном кабинете.

Такие новые правила позволят исключить риск потери архивов, снизить административную нагрузку на бизнес, повысят защищенность трудовых прав россиян, обеспечат надежное хранение кадровой информации в цифровом виде и упростят взаимодействие между гражданами, работодателями и государством, уверены авторы инициативы.