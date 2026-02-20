Роскомнадзор: Telegram позволяет незаконно распространять персональные данные

Telegram призвали перестать предоставлять инфраструктуру ботам, которые могут «пробить» информацию о человеке.

В Роскомнадзоре заявили, что мессенджер Telegram системно создает инфраструктуру, которая позволяет сервисам «пробива» незаконно распространять персональные данные.

«Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека», — сказано в сообщении пресс-службы.

По требованиям ведомства, мессенджер с 2022 года удалил 8 358 сервисов «пробива», а в 2026 году — еженедельно блокирует до 100 таких аккаунтов. Несмотря на это, РКН считает, что ситуация не меняется. Все равно появляются новые боты.

Чтобы исключить «пробив», от Telegram требуют самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных и перестать предоставлять им инфраструктуру.