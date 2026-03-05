⚡️ Итоги дня: интернет не будет работать на 18% автотрасс, на 8 Марта парковка будет бесплатной, индекс цифровой грамотности впервые упал до 68%

В России зарегистрировали сразу три товарных знака с изображением известной «пугающей» скульптуры Аленки из Нововоронежа, которую демонтировали после жалоб жителей города.

Заявка на товарный знак в России от набравшего популярность китайского ИИ-стартапа DeepSeek была одобрена Роспатентом спустя год.

Путин поручил подготовить предложения по ограничению езды по тротуарам для велосипедов с электродвигателем.

Интернет не будет доступен примерно на 18% автотрасс. Согласно протоколу заседания экспертной комиссии при ГКРЧ, предлагается исключить из обязательств игроков сотовой «большой четверки» по LTE-покрытию 1 566 участков дорог.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки незаконного использования фирменного стиля компании «Мираторг». Компании «Стародворские колбасы» и «Мясная галерея», которые входят в группу «Аби» изменили внешний вид упаковок, сделав их максимально похожими на наггетсы «Мираторга».

В России впервые появился сертифицированный органический коньяк — соответствующий документ получил французский производитель SARL Les Vignobles L&G Arrive.

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля 2026 года. Экзамен, как ожидается, сдадут почти 750 тыс. человек.

Более 3 млн сим-карт вывели из теневого оборота в России в 2025 году.

По итогам 2025 года выручка России от экспорта макаронных изделий достигла 211 млн долларов — это на 26% больше, чем в 2024 году, и рекордный показатель за всю историю наблюдений.

Выручка РФ от экспорта шоколада в 2025 году достигла почти 1 млрд долларов.

В Москве 8 и 9 марта 2026 года парковку сделают бесплатной.

В 2026 году в Москве усилят безопасность на самых сложных пешеходных переходах: здесь создадут светящуюся разметку зебры, которая позволит водителям заранее замечать пешеходов и снижать скорость.

Ретейлер «Лента» заменит около 170 напитков компании «Мултон» на продукцию других производителей из-за непрозрачных условий поставок.

Индекс цифровой грамотности в РФ снизился впервые за 7 лет — до 68%. Больше всего проблем вызывает настройка ПО.