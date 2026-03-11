Минфин: расходы на страхование предпринимательских рисков уменьшают налог на прибыль

Страхование предпринимательских рисков должно быть экономически оправданным и документально подтвержденным.

В письме от 17.12.2025 № 03-03-06/2/123040 Минфин разъяснил порядок учета в целях налога на прибыль расходов на страхование предпринимательских рисков.

Согласно подп. 10 п. 1 ст. 263 НК, к расходам на обязательное и добровольное имущественное страхование относится страхование как условие ведения деятельности или если оно направлено на компенсацию расходов (убытков, недополученных доходов), учитываемых для целей налогообложения, которые могут возникнуть в результате страхового случая.

Закон от 27.11.1992 № 4015-1 об организации страхового дела выделяет в качестве объектов страхования, в частности, предпринимательские риски.

Объектами страхования могут быть имущественные интересы, связанные с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами или изменения условий деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов.

То есть расходы на страхование предпринимательских рисков можно учитывать в базе налога на прибыль, считает Минфин.

Но эти расходы должны быть экономически обоснованными и документально подтвержденными (п. 1 ст. 252 НК), добавило ведомство.

