Ущерб от отключения мобильной связи в Москве оценили в 3-5 млрд рублей

Курьерские службы, таксисты и предприятия розничной торговли сильнее всего пострадали от отключения мобильного интернета в Москве.

В некоторых районах Москвы с 6 марта 2026 года действуют ограничения в работе мобильного интернета, также перебои есть с голосовой связью. Общий ущерб от отключения связи оценили в 3-5 млрд рублей.

Сильнее всего пострадали курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли. Компании будут добиваться, чтобы их включили в белые списки для корректной работы. Об этом пишет «Коммерсант».

Мобильные операторы утверждают, что их сети работают, а перебои возникли из-за «внешних ограничений». Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков объяснил, что ограничения связаны с обеспечением безопасности.

«Крупные компании, которые уже сталкивались с ограничениями в регионах, успели внедрить резервные каналы связи и адаптировать процессы. При этом до 50-70% интернет-трафика в России приходится на мобильные устройства, и среди наиболее пострадавших — курьерские службы, такси, каршеринг, розничная торговли с мобильными POS-терминалами», — сказал партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Представители маркетплейсов заявили, что отключения мобильного интернета не повлияли на работу пунктов выдачи. Количество заказов не снижается, массовых задержек и жалоб нет. Также в сервисе такси «Максим» рассказали, что существенных сбоев в работе не произошло.

Однако директор по маркетингу и продукту сервиса «Чиббис» Александр Якимец рассказал, что из-за отключения мобильного интернета клиенты получали только 2% заказов против 5-6% обычно.

Абоненты стали переходить с мобильного интернета на широкополосный доступ (ШПД). Так, у «Ростелекома» количество абонентов в ШПД выросло до 13%, у МТС в этом сегменте выручка — на 13%.