Налоговики разъяснили важные особенности и исключения вычета за фитнес и спорт
С 2026 года вычет дают при оплате за счет собственных средств физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных родителям налогоплательщика – пенсионерам.
Расходы на спортивный инвентарь, питание компенсировать нельзя, подчеркнуло УФНС.
Для применения вычета важно, чтобы на дату расходов спортивная организация была включена в перечень, который формирует Минспорта России и направляет в ФНС до 1 декабря года, предшествующего очередному налоговому периоду.
Предельный размер вычета — 150 тыс. рублей за календарный год. Это вместе с другими соцвычетами, но кроме вычетов по расходам на обучение детей и дорогостоящее лечение.
Неиспользованная сумма вычета на следующий календарный год не переносится.
Для подтверждения расходов на физкультурно-оздоровительные услуги нужна только справка об их оплате, если сведения о таких расходах не были представлены в налоговый орган непосредственно физкультурно-спортивной организацией или ИП, оказывающим такие услуги.
Ситуация
Разъяснение налоговиков
Оплата спортивных занятий за детей или подопечных
Может потребоваться документ, подтверждающий их очное обучение в организациях, ведущих образовательную деятельность
Оплата услуг фитнеса и т. п. за родителей, получающих пенсии
Нужно документально подтвердить родственную связь и статус родителя как пенсионера. Но это только при отсутствии данных сведений в налоговом органе.
