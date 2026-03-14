Налоговики разъяснили важные особенности и исключения вычета за фитнес и спорт

С 2026 года изменились правила предоставления социального налогового вычета по НДФЛ по расходам на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

С 2026 года вычет дают при оплате за счет собственных средств физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных родителям налогоплательщика – пенсионерам.

Расходы на спортивный инвентарь, питание компенсировать нельзя, подчеркнуло УФНС.

Для применения вычета важно, чтобы на дату расходов спортивная организация была включена в перечень, который формирует Минспорта России и направляет в ФНС до 1 декабря года, предшествующего очередному налоговому периоду.

Предельный размер вычета — 150 тыс. рублей за календарный год. Это вместе с другими соцвычетами, но кроме вычетов по расходам на обучение детей и дорогостоящее лечение.

Неиспользованная сумма вычета на следующий календарный год не переносится.

Для подтверждения расходов на физкультурно-оздоровительные услуги нужна только справка об их оплате, если сведения о таких расходах не были представлены в налоговый орган непосредственно физкультурно-спортивной организацией или ИП, оказывающим такие услуги.