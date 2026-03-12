КПП БСН моб
УСН

Как на УСН без НДС выставлять счета-фактуры с НДС

Если ИП на УСН выставляет НДС, нужно будет заплатить налог, а вычет получить нельзя.

ИП на УСН 6% выполняет погрузо-разгрузочные работы, а на ПСН занимается грузоперевозками.

Можно ли выставлять по погрузо-разгрузочным работам НДС, спросил ИП. Он хочет некоторым клиентам выставлять счета-фактуры с НДС, а другим – без НДС.

Если плательщик УСН освобождается от обязанностей плательщика НДС на основании п. 1 ст. 145 НК, то права на вычет НДС при приобретении товаров (работ, услуг) у такого налогоплательщика не возникает в соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 170 и подп. 1 п. 2 ст. 171 НК, отметили налоговики.

А если он выставляет счета-фактуры с выделением НДС, то нужно будет заплатить НДС: п. 5 ст. 173 НК.

Читайте наш мини-курс: как оформлять счета-фактуры по новым правилам в 2026 году.

