Как на УСН без НДС выставлять счета-фактуры с НДС
ИП на УСН 6% выполняет погрузо-разгрузочные работы, а на ПСН занимается грузоперевозками.
Можно ли выставлять по погрузо-разгрузочным работам НДС, спросил ИП. Он хочет некоторым клиентам выставлять счета-фактуры с НДС, а другим – без НДС.
Если плательщик УСН освобождается от обязанностей плательщика НДС на основании п. 1 ст. 145 НК, то права на вычет НДС при приобретении товаров (работ, услуг) у такого налогоплательщика не возникает в соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 170 и подп. 1 п. 2 ст. 171 НК, отметили налоговики.
А если он выставляет счета-фактуры с выделением НДС, то нужно будет заплатить НДС: п. 5 ст. 173 НК.
Читайте наш мини-курс: как оформлять счета-фактуры по новым правилам в 2026 году.
Подробнее о том, как работать с НДС на УСН, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь платить налоги на УСН, заполнять декларацию по новой форме, сможете законно снизить налоговую нагрузку и защитить бизнес во время проверок.
Цена со скидкой 69%: 9 900 ₽ вместо 31 790 ₽. Осталось 2 места по этой цене.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию