Как на УСН без НДС выставлять счета-фактуры с НДС

Если ИП на УСН выставляет НДС, нужно будет заплатить налог, а вычет получить нельзя.

ИП на УСН 6% выполняет погрузо-разгрузочные работы, а на ПСН занимается грузоперевозками.

Можно ли выставлять по погрузо-разгрузочным работам НДС, спросил ИП. Он хочет некоторым клиентам выставлять счета-фактуры с НДС, а другим – без НДС.

А если он выставляет счета-фактуры с выделением НДС, то нужно будет заплатить НДС: п. 5 ст. 173 НК.

