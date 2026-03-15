Что делать, если бухотчетность не прошла проверку на контрольные соотношения
Сданная бухгалтерская отчетность может не пройти проверку на контрольные соотношения. Тогда организация получит уведомление с кодом ошибки через оператора электронного документооборота.
Компания может представить скорректированную отчетность, при этом ранее представленная будет загружена в ресурс ГИР БФО, разъяснили налоговики.
Годовая бухотчетность коммерческих организаций включает бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним. А пояснительная записка — неотъемлемая часть годового отчета.
При внесении изменений в записку или в отчетность — обновленные документы представляют в составе общего пакета документов в виде корректировки. Если в формах годовой БФО изменений не было, пояснительную записку представляют вместе с годовым отчетом в качестве корректировки, уточнило УФНС.
