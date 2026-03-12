Каршеринг, кассовые и др. сервисы могут внести в белые списки при отключении интернета и связи

Депутат Свинцов призвал принять меры, чтобы отключения не сказались на работе привычных сервисов.

Отключения связи не должны мешать работе кикшеринга, каршеринга и других привычных сервисов. Их следует внести в белые списки Минцифры, считает замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По его мнению, россияне должны иметь возможность использовать всю привычную для них инфраструктуру. Если для этого необходимо дополнить белые списки, то нужно это сделать.

«Безусловно, вопросы, связанные с кассовыми аппаратами, сервисами каршеринга, прокатом техники, в том числе самокатов, беспокоят наших граждан», — заявил Свинцов.

Все, что связано с ежедневными потребностями, следует максимально быстро снабдить системами, которые будут работать в тех условиях, когда отключается мобильный интернет и иногда даже мобильная связь, добавил парламентарий.