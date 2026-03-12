Закон о российской полке отложили до 2027 года

Минпромторг решил дать время ретейлерам и маркетплейсам подготовиться к новым правилам.

Закон о российской полке может вступить в силу с 1 марта 2027 года. Это даст время ретейлерам и маркетплейсам реализовать положения закона.

Об это заявил Минпромторг.

Ранее предполагалось, что закон может вступить в силу с 1 марта 2026.

«Срок вступления в силу закона "о российской полке" перенесен на 1 марта 2027 года. Цель данного переноса — предоставление возможности ретейлерам и маркетплейсам планомерно (без чрезмерной нагрузки на бизнес-процессы) реализовать положения закона», — говорится в сообщении ведомства.

В начале марта 2026 года законопроект готовили к внесению в правительство. Инициатива должна повысить конкурентоспособность российских потребительских товаров и помочь их продвижению на внутреннем рынке, в том числе на маркетплейсах.