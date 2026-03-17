Участникам СВО будет проще получить кредитные каникулы

Банки смогут через систему межведомственного электронного взаимодействия получать у Минобороны сведения о факте участия заемщиков в специальной военной операции, чтобы они не готовили пакет документов.

Кредиторов предлагается автоматически уведомлять о праве участников СВО и членов их семей на кредитные каникулы. Такой законопроект внес в Госдуму 16 марта 2026 года председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас эти категории освобождаются от платежей по кредитам, взятым до начала участия в СВО, при этом размеры и количество займов не имеют значения, напомнил Аксаков.

Кредитные каникулы длятся весь срок участия в СВО, а затем еще на 180 дней. Для получения каникул нужно направить кредитору соответствующее заявление и документ, подтверждающий участие в СВО. Но военные не всегда имеют возможность заниматься оформлением нужных бумаг.

«Поэтому, согласно подготовленным поправкам, кредиторы через систему межведомственного электронного взаимодействия смогут напрямую получать у Минобороны сведения о факте участия заемщиков в СВО, чтобы тем не требовалось самостоятельно предоставлять соответствующие документы», — написал депутат.

Новый порядок повысит достоверность и скорость информирования банков и МФО о праве участников СВО и членов их семей получать отсрочку по кредитам.