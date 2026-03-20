ВТБ предложил оптимальную структуру инвестиционного портфеля при снижении ставок
Инвесторы начали готовить портфели к снижению ставок. Они присматриваются к компаниям в сфере энергетики, IT и финансов.
Для баланса между доходностью и риском внимание уделяют новым альтернативным инструментами. Например, фондам прямых инвестиций на стадии Pre-IPO, цифровым финансовым активам и ЗПИФам на коммерческую недвижимость.
«Цикл высоких ставок не вечен. Как только они начнут снижаться до 10-11%, прежние стратегии перестанут приносить реальную прибыль. Денежный поток неизбежно пойдет в активы, которые растут в новой фазе цикла: в акции, недвижимость и золото», — сказал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.
Эксперты ВТБ считают, что оптимальная структура инвестиционного портфеля на долгосрочную перспективу следующая:
45% рублевых облигаций, из которых 40% в ОФЗ и 60% в корпоративных бумагах;
17% валютных облигаций;
15% акций;
9% ЗПИФов недвижимости;
9% проектов на стадии Pre-IPO;
5% золота.
Ожидается, что подобное инвестирование позволит сочетать доходность и защиту от девальвации.
Отметим, что эти советы не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Начать дискуссию