🔩 Минпромторг введет обязательную маркировку запчастей с 1 сентября 2026 года

Первый этап обязательной маркировки автозапчастей начнется с 1 сентября 2026. Передавать информацию в систему мониторинга о вводе и выводе товаров из оборота будет нужно с 1 декабря 2027.

19 марта 2026 года на портале проектов нормативных актов проявился документ, по которому с 1 сентября 2026 года начнется поэтапная обязательная маркировка автозапчастей.

«Проект предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки автозапчастей (отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин) средствами идентификации с 1 сентября 2026 года», — сказано в проекте постановления правительства.

Начиная с 1 сентября 2026 участники торговли запчастями будут подавать заявления на регистрацию в информационной системе. Это можно сделать не позднее 7 календарных дней с момента, когда возникнет обязанность следить за вводом и выводом запчастей из оборота.

В труднодоступных местностях срок подачи заявлений о регистрации продлят до 30 календарных дней.

Затем не позднее 15 календарных дней со дня регистрации в системе мониторинга участники рынка должны подготовить программно-аппаратные комплексы для интеграции с системой мониторинга и направить заявку на тестирование этих комплексов.

Согласно проекту постановления, с 1 декабря 2027 года участники рынка начнут предоставлять информацию в систему мониторинга о вводе и выводе товаров из оборота.

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

