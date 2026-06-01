Возраст получения компенсации за капремонт могут снизить

Депутаты предлагают расширить меры поддержки граждан старшего поколения и уменьшить возраст, с которого пенсионеры получают компенсацию взносов на капитальный ремонт.

29 мая 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о корректировке возрастных критериев для предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Законопроект предлагает снизить возрастной порог: предоставлять 50% компенсацию с 65 лет, а 100% — с 70 лет. Это позволит усилить социальной поддержки граждан старшего поколения и расширение круга получателей льготы.

Сейчас, согласно ст. 169 Жилищного кодекса, право на 50% компенсацию имеют неработающие собственники жилья, достигшие 70 лет, а на 100% — по достижении 80 лет. Эти нормы были установлены более десяти лет назад и, по мнению разработчиков, устарели.

За прошедший период существенно изменились экономические условия и демографическая структура населения. При этом возраст выхода на пенсию увеличился до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, что создает необоснованно длительный разрыв между началом получения пенсии и доступом к льготе.

По данным Социального фонда, в стране проживает более 40,5 млн пенсионеров, из которых 33,3 млн — неработающие. Средний размер пенсии составляет около 24 тыс. рублей, а расходы на жилищно‑коммунальные услуги занимают значительную часть бюджета. Более 10 млн пенсионеров являются инвалидами, что дополнительно увеличивает финансовую нагрузку.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.