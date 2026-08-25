💳 Платежные системы Visa и Mastercard в будущем вернутся в Россию – Аксаков

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что возвращение западных платежных систем на российский рынок неизбежно. Но им придется бороться за долю рынка, так как НСПК активно развивает технологии и возможности для владельцев карт «Мир».

«Я думаю, они точно вернутся, будут бороться за рынок. Естественно, это будет сложнее, так как Национальная система платежных карт не дремлет и предоставляет новые технологии и возможности для владельцев карт "Мир"», — заявил Аксаков.

Он предложил обязать Visa и Mastercard размещать средства на специальном депозите. Эти деньги спишут в пользу государства или пользователей, если компании решат повторно прекратить работу в стране.

Также обязательным условием может стать обеспечение бесперебойного функционирования сервисов.