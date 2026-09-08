Зарядки для электромобилей предлагают устанавливать в домах без согласия всех жильцов

Электрозарядные станции хотят приравнять к базовым коммунальным услугам. Сейчас для их размещения на парковке многоквартирного дома требуется решение общего собрания собственников.

Установку зарядных станций в многоквартирных домах предлагают разрешить без решения общего собрания жильцов, следует из дорожной карты Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций на 2026–2030 годы. Документ представили на совещании в Аналитическом центре при правительстве РФ.

Сейчас управляющая компания не обязана предоставлять точку подключения. Это может привести к отказу в монтаже или необходимости оплачивать дорогие услуги, пояснили в сети зарядных станций Punkt E. Порядок оплаты установки оборудования и потребленной электроэнергии пока прорабатывается.

Ассоциация также предлагает изменить требования пожарной безопасности. По действующим правилам владелец парковочного места в уже сданном доме фактически должен за свой счет модернизировать систему пожаротушения всей секции. При этом новые меры МЧС, предусмотренные с 1 июня 2026 года, не затрагивают уже эксплуатируемые объекты.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил, что активное использование зарядок может вызвать перебои с электроснабжением квартир.

По данным Минпромторга, в России действует более 10 тыс. станций, а за январь — август 2026 года продали 83,26 тыс. электромобилей и гибридов. Их доля на рынке новых автомобилей достигла 8,9%.