Эксперт объяснила, как новые проверки маркетплейсов ударят по ноунейм-товарам и дешевому импорту

Общего роста цен на маркетплейсах не прогнозируют, но в отдельных категориях рост возможен.

С 1 октября 2026 года маркетплейс должен будет сверять сведения из карточки с государственными системами до допуска товара к продаже. Для новых карточек такая проверка должна занимать до трех рабочих дней, старые карточки получат переходный период в 180 дней.

Директор по развитию маркетингового агентства ICONICOLOR Наталья Сладкевичус ожидает наибольшие сложности не у крупных брендов и официальных поставщиков, у которых документы уже систематизированы, а у части малого бизнеса, работающего с недорогим импортом и большим количеством ноунейм-товаров.

Особенно чувствительной новая модель будет там, где маржинальность SKU (конкретного артикула) небольшая, а получение и поддержание полного пакета документов делает продажу конкретной позиции экономически неинтересной. При этом сам по себе китайский импорт проблемой не будет: если товар ввезен легально и документы оформлены корректно, принципиального барьера нет.

Это приведет к чистке ассортимента. Сейчас у селлера могут быть десятки карточек, часть из которых дает небольшой оборот и служит тестом ассортимента. После ужесточения проверки бизнесу придется считать уже не только рекламу, комиссию и логистику, но и стоимость сопровождения каждой товарной позиции.

В первую очередь будут отказываться от слабых и низкомаржинальных SKU, а рекламный бюджет концентрировать на меньшем числе товаров с понятной экономикой и документами. Дешевый ноунейм-ассортимент на рынке сократится.

Общего скачка цен на маркетплейсах эксперт не ожидает, но в отдельных категориях рост возможен. Если часть дешевого предложения уйдет, а у оставшихся продавцов возрастут расходы на сопровождение товара, эти затраты будут частично закладываться в цену.

Для небольшого селлера они чувствительнее, чем для крупного бренда, потому что распределяются на меньший объем продаж.