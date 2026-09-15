Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Консультант + мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Трудовые отношения
Читать 1 мин

СФР: работодатели должны закрепить в ЛНА сроки подачи заявлений на допвыходные для ухода за детьми-инвалидами

До 24 дней можно накопить и использовать как полноценный отпуск.

Каждый месяц родители, опекуны или попечители детей с инвалидностью могут брать до 4 дополнительных выходных. Эти дни работодатель оплачивает полностью, а СФР возмещает все расходы работодателю.

Кроме того, такие дни можно копить и использовать как полноценный отпуск — до 24 дней подряд раз в год

Закон не регламентирует срок, в который сотрудник должен подать заявление. Но такой порядок должен быть зафиксирован в компании.

Например, его можно приписать в локальном нормативном акте — Правилах внутреннего трудового распорядка, уточнил Соцфонд.

Автор
Комментарии
2
ГлавнаяПодписка