СФР: работодатели должны закрепить в ЛНА сроки подачи заявлений на допвыходные для ухода за детьми-инвалидами

До 24 дней можно накопить и использовать как полноценный отпуск.

Каждый месяц родители, опекуны или попечители детей с инвалидностью могут брать до 4 дополнительных выходных. Эти дни работодатель оплачивает полностью, а СФР возмещает все расходы работодателю.

Кроме того, такие дни можно копить и использовать как полноценный отпуск — до 24 дней подряд раз в год.

Закон не регламентирует срок, в который сотрудник должен подать заявление. Но такой порядок должен быть зафиксирован в компании.

Например, его можно приписать в локальном нормативном акте — Правилах внутреннего трудового распорядка, уточнил Соцфонд.