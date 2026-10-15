Повышение зарплат в ближайшие 6–12 месяцев затронет только отдельные должности и категории специалистов. Еще 19% компаний рассматривают такую возможность, но пока не приняли решение.

Повысить зарплаты отдельным действующим сотрудникам в ближайшие полгода или год планируют 19% российских работодателей, следует из исследования сервисов Работа.ру и СберПодбор. Столько же опрошенных компаний пока не определились, но допускают повышение.

При найме новых сотрудников увеличить зарплатный бюджет более чем на 15% готов 1% организаций. Рост расходов на 5–15% допускают 8% компаний, еще 13% могут повысить бюджет не более чем на 5%.

Большинство работодателей не планируют увеличивать зарплатные расходы при найме. Сохранить их на прежнем уровне рассчитывают 62% компаний.