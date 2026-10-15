Параметры инвестиционного налогового вычета планируют доработать, сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече президента Владимира Путина с участниками форума «Деловой России». Пилотный проект предлагают запустить в фармацевтической отрасли.

«Здесь действительно предлагается отложенный налоговый вычет, то есть не прямое сразу субсидирование процентной ставки, а, по сути дела, отложенное субсидирование за счет дополнительных налогов, которые возникнут в случае успешной реализации проекта», — пояснил Новак.

Одним из спорных вопросов остается согласование региональной части налога на прибыль. Налог распределяется между бюджетами регионов с учетом филиалов компаний, поэтому необходимость получать согласие всех субъектов РФ может усложнить применение механизма. Правительство подготовит предложения после обсуждения с бизнесом, Банком России, Минфином и Минэкономразвития.