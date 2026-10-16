Цены в России выросли на 0,35% в сентябре 2026

После августовского снижения инфляцию ускорили зарубежные туры, железнодорожные билеты и обучение. Сильнее всего подорожали поездки в Китай — на 24%.

Цены в России в сентябре 2026 года выросли на 0,35% после снижения на 0,08% в августе, следует из данных Росстата. Туры в Китай подорожали на 24%, в Египет — на 15%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 13,5%.

Рост стоимости зарубежного отдыха связан с увеличением спроса, ослаблением рубля, подорожанием авиатоплива и сборов. При этом объем перевозок после возобновления рейсов в Азию с пересадками в ОАЭ еще не успел восстановиться, пояснила заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Билеты в плацкартные вагоны скорых фирменных поездов подорожали на 18%, нефирменных — на 15%. С октября тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования дополнительно проиндексировали на 9%.

Обучение в частных вузах в августе подорожало на 19%, в государственных и муниципальных — на 12%. По итогам 2026 года Банк России ожидает инфляцию на уровне 6–7%, а Минэкономразвития повысило прогноз с 5,2 до 6,8%.