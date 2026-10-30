Правительство продлило освобождение от обеспечительного платежа при ввозе товаров до конца 2027 года

Правительство продлило до 31 декабря 2027 года период, в течение которого действуют отдельные случаи освобождения от обеспечительного платежа при ввозе товаров. Ранее срок был установлен до 31 октября 2026 года.

Правительство РФ продлило срок действия положений об освобождении от внесения обеспечительного платежа при ввозе отдельных товаров до 31 декабря 2027 года.

Соответствующее постановление от 30 октября 2026 года № 1424 вносит изменение в постановление Правительства от 29 мая 2026 года № 641.

Документ заменяет прежний период с 1 июня по 31 октября 2026 года новым — с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2027 года.

Изменения касаются случаев освобождения от обеспечительного платежа, предусмотренных постановлением № 641, а не всех импортируемых товаров.

Постановление вступает в силу 1 ноября 2026 года.