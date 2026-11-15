Газовое оборудование для пенсионеров предложили менять бесплатно

Льготы на замену неисправного оборудования также могут получить малоимущие и многодетные семьи. Расходы предлагается покрывать за счет федеральной программы.

Бесплатную замену газового оборудования для социально уязвимых категорий предложил ввести председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Льготы могут распространить на малоимущих, пенсионеров и многодетные семьи.

«Причем для уязвимых категорий граждан — малоимущих, пенсионеров, многодетных семей — нужно вводить льготы на замену оборудования. В идеале — менять его бесплатно», — заявил депутат.

По его словам, государство должно взять на себя хотя бы часть расходов людей, которые не могут самостоятельно оплатить ремонт или покупку оборудования.

«Справедливая Россия» несколько лет предлагает запустить федеральную целевую программу по ремонту и замене газового оборудования в старом жилом фонде. Инициатива направлена на предотвращение аварий, которые могут происходить из-за использования неисправной техники.

Федеральная антимонопольная служба также намерена контролировать тарифы на услуги по обслуживанию газового оборудования.