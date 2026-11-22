Несовершеннолетние вправе платить налог на профессиональный доход при соблюдении установленных условий. При этом нельзя передавать другим людям банковские карты, реквизиты и доступ к учетным записям.

Подростки с 14 лет могут применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Он подходит для доходов от создания цифрового контента, дизайна, фотографии, изготовления сувениров и оказания других услуг.

Опасными могут быть предложения оформить банковскую карту и передать ее другому человеку, сообщить пароли или коды из сообщений, а также снять или перевести деньги, поступившие от незнакомцев. Не следует предоставлять паспортные данные и подписывать непонятные документы. Об этом сказано на сайте ФНС.

Также нельзя регистрировать на свое имя ИП или организацию, которой фактически будет управлять другой человек. Сомнительное предложение стоит обсудить с родителями или другим взрослым, а при необходимости обратиться в банк или правоохранительные органы. Оформлять на свое имя следует только те финансовые инструменты и бизнес, которыми подросток будет пользоваться и управлять самостоятельно.