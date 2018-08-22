Калькулятор расчета больничного листа

Аноним

Всем, кто так истово ратует за отказ от бухгалтерского учета и надеется только на налоговый, хоче... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

Прочитав статью и проработав в крупной компании, где бухгалтерия выделена в отдельную структуру, ... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

FSK, Вы писали:Аноним, Вы писали:FSK, Вы писали:Аноним, цепляетесь к орфографии.а сами "За&... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

я работал учителем труда ,раньше в стаж входили рабочие профессии , у мужчин токарь, слесарь,но м... Как подтвердить стаж для пенсии: консультации «пенсионщиков»

Над.К Так и почему все же из ПФ, а не из ФСС скажем? Да ёлки... Не платится материнский ка... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Аноним

А я разочарована в программе автоматического ввода документов. Она немного экономит время, но не ... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Abra Работник, набивающий первичку - это НЕ бухгалтер.Работник, составляющий аванс. отчеты - это НЕ бу... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

FSK И с чего вы взяли, что налоговый учет строится на основе бух.учета К примеру, в 1с дов... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

теперь не понятно, если российская организация оказывает услуги в электронном виде иностранному л... Электронные услуги иностранных компаний. Особенности исчисления и уплаты НДС с 2017 года

Аноним

Аноним, Вы писали:Про сканер: отлично всё распознаёт, после обработки кипы документов остаётся фа... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

Самое интересное, что письма выпускают руководители ФНС и Минфина, а на местах инспектора не в ку... ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Николай701 Дичь какая-то. В ЦЗН представлять, что бы то ни было готов только за деньги. Придумали как поднят... С работодателей требуют отчеты о сотрудникам-предпенсионерах

Аноним

FSK, Вы писали:Аноним, цепляетесь к орфографии.а сами "За древностию лет К свободной ... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

Работала в одной небольшой компании где в целях управленческого учета приобрели дорогущую (для ни... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

Добрый день!Аноним, Вы писали:Про сканер: отлично всё распознаёт, после обработки кипы документов... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

FSK, :))) У них промышленность и наука начали развиваться ДО появления компьютеров. И тотальный г... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

Из диаграммы бюджета видно, что существуют иные расходы - почти триллион. Возникает вопрос, расхо... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Аноним

FSK, Вы писали:Аноним, цепляетесь к орфографии.а сами "За древностию лет К свободной ... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

FSK Аноним, 1 программист 1с в штате получает как 2 рядовых бухгалтера Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

А табеля недостаточно? там же все те же данные. График рабочего времени на месяц: образец

Аноним

Про сканер: отлично всё распознаёт, после обработки кипы документов остаётся файл-табличка, где о... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

Бухгалтерию сократишь, а программистов, обслуживающих всякие эти сканеры, программы, приложения н... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

А как быть ИП, если взносы фиксированные? Пенсия тоже 60-70% от минималки? Кудрин рассказал о цели по увеличению пенсий до 60-70% от зарплаты

Аноним

Аноним, про "кануть в Лету" буду знать, спасибо за урок. Всегда пожалуйста! Обращайтесь ) Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Vasily_Lechkin Согласен, в части, что простые сотрудники для "автоматической" работы уходят в прошлое, и штат бу... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

FSK Аноним, про учет в промышленно развитых странах интересно будет более детально почитать, но гугль... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

Аноним, цепляетесь к орфографии. В данном случае Ваша ошибка не орфографическая, а см... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

А тебе от этого легче станет? Когда пенсию обложат налогом

Аноним

можно прекрасно вести учет и без двойной записи, при должной автоматизации и баланс можно разнест... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений