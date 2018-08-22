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Калькулятор расчета больничного листа

Как работать с калькулятором:

  1. Для расчета берется заработок за 2 предыдущих года. Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления суммы начисленного заработка за расчетный период на 730. Подробности можно найти на странице в энциклопедии.
  2. В поле Районный коэффициент по умолчанию установлен коэффициент 1. Если работодатель находится в местности, в которой применяются районные коэффициенты, указывается применяемый коэффициент. Если коэффициенты не применяются, в формуле расчета используется коэффициент 1.
  3. В поле Стаж указывается количество полных лет трудового стажа (считается стаж у всех работодателей). Например, стаж работника 4 года 9 месяцев, для расчета указывается стаж 4 года. Зависимость размера пособия от стажа можно найти на странице в энциклопедии.
  4. Если стаж работника менее 6 месяцев, то стаж указывается 0 и расчет пособия производится исходя из размера МРОТ.
  5. При расчете пособия по производственной травме, размер заработка, принимаемого для расчета, не ограничен.
  6. При расчете пособия по уходу за больным ребенком, первые 10 дней больничного рассчитываются с учетом стажа работника, остальные дни оплачиваются в размере 50%, вне зависимости от стажа.
  7. Пособие уволенному работнику оплачивается, только если нетрудоспособность наступила в течение 30 дней со дня увольнения.
  8. Расчет пособия для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и заключивших трудовой договор до 1 января 2007 года, производится в размере 100%, независимо от стажа (ст.17 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
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