Калькулятор расчета больничного листа

Всем, кто так истово ратует за отказ от бухгалтерского учета и надеется только на налоговый, хоче...
Прочитав статью и проработав в крупной компании, где бухгалтерия выделена в отдельную структуру, ...
FSK, Вы писали:Аноним, Вы писали:FSK, Вы писали:Аноним, цепляетесь к орфографии.а сами "За&...
я работал учителем труда ,раньше в стаж входили рабочие профессии , у мужчин токарь, слесарь,но м...
Так и почему все же из ПФ, а не из ФСС скажем? Да ёлки... Не платится материнский ка...
А я разочарована в программе автоматического ввода документов. Она немного экономит время, но не ...
Работник, набивающий первичку - это НЕ бухгалтер.Работник, составляющий аванс. отчеты - это НЕ бу...
И с чего вы взяли, что налоговый учет строится на основе бух.учета К примеру, в 1с дов...
теперь не понятно, если российская организация оказывает услуги в электронном виде иностранному л...
Аноним, Вы писали:Про сканер: отлично всё распознаёт, после обработки кипы документов остаётся фа...
Самое интересное, что письма выпускают руководители ФНС и Минфина, а на местах инспектора не в ку...
Дичь какая-то. В ЦЗН представлять, что бы то ни было готов только за деньги. Придумали как поднят...
Аноним, Вы писали:FSK, Вы писали:Аноним, цепляетесь к орфографии.а сами "За древностию...
Аноним, Вы писали:FSK, Вы писали:Аноним, цепляетесь к орфографии.а сами "За древностию...
FSK, Вы писали:Аноним, цепляетесь к орфографии.а сами "За древностию лет К свободной ...
Работала в одной небольшой компании где в целях управленческого учета приобрели дорогущую (для ни...
Добрый день!Аноним, Вы писали:Про сканер: отлично всё распознаёт, после обработки кипы документов...
FSK, :))) У них промышленность и наука начали развиваться ДО появления компьютеров. И тотальный г...
Из диаграммы бюджета видно, что существуют иные расходы - почти триллион. Возникает вопрос, расхо...
FSK, Вы писали:Аноним, цепляетесь к орфографии.а сами "За древностию лет К свободной ...
Ну это возможно только в нашем государстве.. . сначала завезти в страну, начать культивировать, а...
Аноним, 1 программист 1с в штате получает как 2 рядовых бухгалтера
А табеля недостаточно? там же все те же данные.
Про сканер: отлично всё распознаёт, после обработки кипы документов остаётся файл-табличка, где о...
Бухгалтерию сократишь, а программистов, обслуживающих всякие эти сканеры, программы, приложения н...
А как быть ИП, если взносы фиксированные? Пенсия тоже 60-70% от минималки?
Аноним, про "кануть в Лету" буду знать, спасибо за урок.
Всегда пожалуйста! Обращайтесь )
Аноним, про "кануть в Лету" буду знать, спасибо за урок.
Согласен, в части, что простые сотрудники для "автоматической" работы уходят в прошлое, и штат бу...
Аноним, Вы писали:не понимаю ПФ : существует за счет отчисления работающими людьми из своей зарпл...
Аноним, про учет в промышленно развитых странах интересно будет более детально почитать, но гугль...
Аноним, цепляетесь к орфографии. В данном случае Ваша ошибка не орфографическая, а см...
А тебе от этого легче станет?
можно прекрасно вести учет и без двойной записи, при должной автоматизации и баланс можно разнест...
Аноним, Вы писали:Дискриминация молодежи выходит. Их увольнять проще. У предпенсионеров хоть козы...