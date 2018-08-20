Расчет фиксированных взносов ИП

Tan4ik, Вы писали:Пришло в рассылке 1С:Письмо Минфина России от 25.07.2018 № 03-01-15/52265...
Здравствуйте ! медуслуги не облагаются НДС, а такая услуга как оформление заключительного акта по...
Страховые случаи в отношении медицинских работников (всего – 17 травм)
можно разделить на постра...
То есть если по-простому, по-русски, то на 54 группы товаров снова тихой сапой поднимутся цены. П...
Причина в другом. Чтобы успеть всё это запустить со следующего гола...
Вспомните Воркутинских шахтеров!!!! В Воркуте нет дач!!! там вечная мерзлота!!! хватит уже жить с...
все реформы у нас проходят летом....заметьте!!!! потому что наши малоимущие на даче , в огороде, ...
нередко за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем мужчинам Никогда не доводилось тако...
Вот именно. Неправильный заголовок статьи. Женщинам не должны платить меньше мужчин, только лишь ...
То есть если без лишнего словоблудия - то деньги из России теперь можно будет выводить совершенно...
Зато мне Мегафон прислал электронный чек за 50 рублей пополнения счета!Производители фискальных н...
Неправа Матвиенко. Это женщины не должны зарабатывать намного меньше мужчин
Аноним, Вы писали:О СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИдело всё в том, что: у нас, в России, исподволь строитс...
А если займ брала организация у учредителя на покупку товаров, то возврат займа нужно пробивать н...
Nаdine, Вы писали:Аноним, Вы писали:Чтобы писать такие посты, нужно сразу предлагать более менее ...
Исправьте в статье ошибку, пожалуйста. Здесь нет авторов статьи. Ведь прямо написано, откуда мате...
Аноним, Вы писали:Про сходку жильцов в целях доказать сдачу квартиры поржал. Не знаю, как у вас н...
Опять же, если он все это время платил 13% от аренды - должны вернуть Не вернуть, а зачесть...
Опять же, если он все это время платил 13% от аренды - должны вернуть, или они считают , что и ИП...
А если бы он закрыл ИП и после продал?
Ага, потом порастеряют листы и будешь биться, доказывая, что они были. Лучше уж прошить.
Как будет если Беларусь или другой придёт допустим из Волгограда это касается всем или только СНГ...
Пришло в рассылке 1С:Письмо Минфина России от 25.07.2018 № 03-01-15/52265, письмо УФНС Росс...
Аноним, Вы писали:Nаdine, Вы писали:Мысль (не моя, почёрпнута на другом ресурсе) - отменить льгот...
В следующем проекте об административных нарушениях будет -отрубить руки и голову, всё остальное у...
Национальные проектыНапомнить какой трам-парарам стоял 10 лет назад вокруг Национальных проектов:...
Да вся система является неправильной. Невозможно накопить на пенсию, если получаешь зарплату 25 т...
Выездные проверки в отношении физических лиц проводятся и это вовсе не нонсенс, как указано в ста...
Это капитализм. Классовое общество.И этого не скрывают. Об этом в ЗомбоЯщике просто не говорят. З...
Дорогое, любимое мое государство! Ну не может малый и средний платить налоги от заработной п...
Идиотские законы заставляют людей уходить в "Тень".Измените законы.В качестве главного аргум...
Аноним, Вы писали:Про сходку жильцов в целях доказать сдачу квартиры поржал. Не знаю, как у вас н...
На пенсии с 2015 г., но приходиться работать, т.к. пенсия не высокая. При перерасчете пенси...
в конкретном случае карты не привлекаемого лица, а третьего лица. Если это третье лицо было...
Вопрос даже не в том дурак предприниматель или нет, а в том что судиться с государством уже практ...