Расчет фиксированных взносов ИП

Расчет страховых взносов ИП в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. День регистрации ИП включается в расчет взносов (хотя есть мнение, что он включаться не должен).

Обратите внимание, что с 2017 года уплата взносов производится в налоговую инспекцию, а не в Пенсионный фонд.

Подробную информацию по фиксированным взносам ИП за 2018 год можно найти в статье "Фиксированные взносы ИП-2018: новый расчет, КБК, сроки"

Информация по взносам за 2014-2017 год есть в другой статье "Фиксированные взносы ИП в 2014-2017 годах"

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