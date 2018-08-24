Калькулятор расчета НДС в 2018 году: начислить и выделить из суммы онлайн

ужасный конец лучше - чем ужас без конца!
Аноним, Вы писали:natalisa52, Вы писали: Все закончится очень прозаично. Мы будем всю жизнь ...
Вот те гуманисты, которые так переживают за больных детей, сами бы провели эту эвтаназию.? А то ч...
Уснул на беговой дорожке - На ленту намотало. Бухает поди по черному где-нить
Вот умные! Их концовка стала чуть отличаться , но смысл тот же: я тут что-то напридумывала, никак...
Сделать тов.чеки от ИП-эшников на ЕНВД до июля 2018 (он-лайн ККМ) на инструменты, мебельное ...
Аноним, Вы писали:natalisa52, Вы писали: Все закончится очень прозаично. Мы будем всю жизнь ...
"За копейки" - это стало особенно после 2015 года , как начали обелять бизнесс.
...а ещё образование .....Вот мой ребёнок после 9-го класса хотел пойти в ПТУ на сварщика со сред...
Аноним, Вы писали:Что за чудовищные инициативы? Я в шоке!!! Да успокойтесь. Очевидно же, ч...
Аноним, Вы писали:а где статья? У нас много статей. Вам какую именно?
бух2007, Вы писали:Как вести учет в случае образования двойного дохода( по кассе и по расчетному ...
Чего не понятного, реклама телеграмм канала.
Граждане, пожелаем же Дмитрию Анатольевичу всего доброго, хорошего настроения и здоровья! А главн...
Как вести учет в случае образования двойного дохода( по кассе и по расчетному счету. Сторно делат...
вообще-то несправедливо, что сотрудники страдают из-за того, что работодатель применяет УСН. Непр...
Пусть Минфин поработает и создаст инструкцию по проводкам! Как вести учет в случае образования дв...
Крупный бизныс лечится только отрубанием головы. Вот его и надо применить, а не у раб...
Если бы не статья - никто бы и не заметил его отсутствия, даже через год
А если на 10 счет? а если сначала материалы, а потом решили продать, то что? :) в какой мом...
Аноним
только что, Владимир
Вот простых работяг не спрашивают хотят они до смерти за копейки горб...
Не перевелись фермерства, ещё и добавляются малые, травы хоть не закупают. Финны свои магазины по...
Вот простых работяг не спрашивают хотят они до смерти за копейки горбатиться ли нет, просто возьм...
july_july
4 часа назад, Ставрополь
Поколение, еще хорошо помнящее жизнь и мораль в Советском Сою...
в своей консультации специалисты очень осторожно обошли острые углы.Понятно, что никакого приказа...
И где она взяла настоящие молоко и сливки, масло? У вас там в Мурманске фермеров перевели ...
Что за чудовищные инициативы? Я в шоке!!! Да успокойтесь. Очевидно же, что автор инициатив...
Аноним, Вы писали:Я чего-то не пойму, если денег олигархов хватит на целых два года, то почему эт...
Над.К, Вы писали:Прям вот она встала сутра корову на балконе подоила, Ну по крайней мере он...
Что за чудовищные инициативы? Я в шоке!!!
Аноним, Вы писали:Пока существуют деньги (в любой их форме), будет
существовать и профессия бухга...
тут считаем, там не считаем. Что же это такое творится?Учитывая взаимосвязанные положения Федерал...
natalisa52, Вы писали: Все закончится очень прозаично. Мы будем всю жизнь пахать на них,&nbs...