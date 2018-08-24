Если вам нужно отпроситься с работы или извиниться за опоздание, воспользуйтесь сервисом «Генератор отговорок», который придумает за вас любые отговорки.

«Генератор отговорок» создан для бухгалтеров (и не только), которых постоянно кто-то дергает: контрагент, директор, инспектор, коллеги по бухгалтерии.

Не тратьте время, чтобы придумать, что им ответить, просто вбейте в строку имя или должность надоедливого человека:

Конечно, с налоговыми инспекторами так лучше не шутить. Но, смотрите сами: кому-то из бухгалтеров уже сил нет отвечать им что-то по делу.