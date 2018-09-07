Клерк.Ру

Курсы валют ЦБ РФ, устанавливаемые ежедневно

На «Клерке» теперь новая таблица курсов валют с сайта ЦБ России и калькулятор валют.

Автоматически страница показывает сегодняшнюю дату, но в строке ниже можете выбрать любую предыдущую. 

Узнайте курсы около 40 валют. Или переведите их в рубли в нашем конвертере.

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