Курсы валют ЦБ РФ, устанавливаемые ежедневно

Но нам не дают шанса проверить эти личностные качества. Чтобы проверить, нужно принять на работу....
Бумашкина, Вы писали:Wern, Вы писали:Бумашкина, Вы писали:Wern, Вы писали:Была у меня в отделе од...
Над.К, Вы писали:Теперь, конечно, раньше придется их разгонять, а новых - вовсе не брать. С...
natalisa52, Вы писали:Бумашкина, Вы писали:natalisa52, Вы писали: Не хотите пенсии платить с...
Бумашкина, Вы писали:natalisa52, Вы писали: Не хотите пенсии платить с 55 -60 ,будете пособи...
Альтернатива, Вы писали:А где 9 млрд. полковника Захарчеко? Когда деньги были в пути, по дор...
Вопрос на кого работают наши чиновники делая такие законы, усложняющие жизнь малому бизнесу. Очев...
Ни за что глав этих компаний не сажали бы под домашний арест, значит в их деятельности есть тёмны...
Как ранее Шаймиев сказал о разбогатевшем сыне (дословно не помню, но с сохранением татарского акц...
Wern, Вы писали:Бумашкина, Вы писали:Wern, Вы писали:Была у меня в отделе одна предпенсионерка (4...
Теперь, конечно, раньше придется их разгонять, а новых - вовсе не брать. Скажите, а почему ...
Бумашкина, Вы писали:Wern, Вы писали:Была у меня в отделе одна предпенсионерка (48 лет; район, пр...
Над.К, Вы писали: всего лишь 16%, и никто не спросит куда девается еще 6%. 8% идет в солид...
А раньше куда девали? Вы для начало верните все,что конфисковали у Захарченко и у Васильево...
До сегодняшнего дня самая не заметная я , потому что уже более года всё внимание наше...
Так тут уже основание для УК. Я может ошиблась цифоркой в резюме))), а Вы мне из-за возраста отка...
А раньше что, они налог просто проедали? Ну прям жирафы. Только через 25 лет дошло,что нало...
Wern, Вы писали:Была у меня в отделе одна предпенсионерка (48 лет; район, приравненный к КС): раб...
Бумашкина, Вы писали:Соник, Вы писали:Теперь резюме людей к 50 даже рассматривать нигде не будут....
Была у меня в отделе одна предпенсионерка (48 лет; район, приравненный к КС): работать отказывала...
И все "предпенсионеры" сразу ломанутся устраиваться в Газпром... :)
IriEro, Вы писали:natalisa52, Вы писали: Не хотите пенсии платить,будете пособие платить, те...
Соник, Вы писали:Теперь резюме людей к 50 даже рассматривать нигде не будут. Государству нужна ар...
ale96433132, Вы писали:То есть, если ко мне на вакансию заместителя директора придёт предпенсионе...
natalisa52, Вы писали: Не хотите пенсии платить с 55 -60 ,будете пособие платить, тем более ...
Не хотите пенсии платить с 55 -60 ,будете пособие платить, тем более с 2019 оно
будет боль...
natalisa52, Вы писали: Не хотите пенсии платить,будете пособие платить, тем более с 2019 оно...
Теперь резюме людей к 50 даже рассматривать нигде не будут. Государству нужна армия безработных п...
Что хочет власть- не понятно. Чтобы нас всех ободрать и запрятать за проволоку.. как использованн...
Пусть уточнит пофамильно, на чьё развитие!
Что это за бизнес, если не предусматривает экономии.
А где брать эти коды? В базе одного небольшого магазина не менее 2-3 тысяч позиций номенклатуры. ...
Теперь резюме людей к 50 даже рассматривать нигде не будут. Государству нужна армия безработных п...
То есть, если ко мне на вакансию заместителя директора придёт предпенсионер, который всю жизнь ра...
Нужно ввести ответственность за дачу характеристики не соответствующей действительности. Работода...
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