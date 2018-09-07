Курсы валют ЦБ РФ, устанавливаемые ежедневно

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natalisa52 А раньше что, они налог просто проедали? Ну прям жирафы. Только через 25 лет дошло,что нало... Ресурсы от повышения НДС пойдут на развитие. Силуанов обещал

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