Калькулятор пеней

Калькулятор позволяет рассчитать пени по налогам (сборам, взносам), по невыплаченной вовремя заработной плате и пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг.

Расчет налоговых пеней осуществляется в соответствии со статьей 75 Налогового кодекса. Есть мнение, что при расчете пеней по налогам не включается день уплаты просроченного платежа (письмо Минфина от 05.07.2016 N 03-02-07/2/39318), однако ФНС всегда считала по-другому, поэтому в нашем калькуляторе учтена точка зрения налоговой службы.

Обратите внимание, что с 1 октября 2017 года изменятся правила начисления пени у организаций – вместо 1/300 ставки рефинансирования с 31 дня просрочки будет применятся 1/150 ставки рефинансирования.

Расчет пеней по не вовремя выплаченной заработной плате производится по правилам ст.236 Трудового кодекса. С 3 октября 2016 года пени начисляются в размере не ниже 1/150 ключевой ставки. Трудовым договором может быть предусмотрена другая ставка, улучшающая положения работника.

Пени по неуплаченным коммунальным услугам считаются по правилам п. 14 ст.155 Жилищного кодекса.

Для расчета пеней вам нужно указать сумму задолженности и две даты: установленный срок уплаты и дату погашения недоимки.