С 2020 года региональные законодатели получили дополнительные права на ограничение применения патентной системы налогообложения на своей территории. Одно из них уже вызывает споры с налоговой - ограничение по количеству и площади сдаваемых в аренду объектов.

Какие правила действуют до 2020 года

До 2020 года субъекты РФ были вправе:

дифференцировать виды предпринимательской деятельности, указанные в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ, если такая дифференциация предусмотрена ОКВЭД и(или) ОКПД с целью установления потенциально возможного дохода (далее ПД);

дифференцировать территорию субъекта по муниципальным образованиям для установления ПД;

устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности к тому списку, что есть в Налоговом кодексе, но только относящихся к бытовым услугам;

устанавливать размер ПД по видам деятельности с учетом максимально возможного.

Кроме того, у региональных законодателей было право увеличивать максимальный размер годового ПД:

не более чем в три раза - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 9, 10, 11, 32, 33, 38, 42, 43 пункта 2 статьи 346.43 НК;

не более чем в пять раз - по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, осуществляемым на территории города с численностью населения более одного миллиона человек;

не более чем в десять раз - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 19, 45 - 47 статьи 346.43 НК.

Т.е. по сдаче в аренду недвижимости, розничной торговле и общепиту в региональном законе можно было установить максимально возможный ПД 10 млн. При этом он еще и умножается на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый на каждый год. Поэтому в 2019 году максимально возможный ПД, если он увеличен регионом, составляет 15 180 000 в год.

Что же изменится с 2020 года

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ региональные власти получили право устанавливать следующие ограничения для применения патентной системы налогообложения:

по общей площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, - по виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 19 пункта 2 статьи 346.43 НК;

по общему количеству автотранспортных средств и судов водного транспорта - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 10, 11, 32 и 33 пункта 2 статьи 346.43 НК;

по общему количеству объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания и (или) их общей площади - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 45 - 48 пункта 2 статьи 346.43 НК.

Некоторые регионы уже успели воспользоваться новшеством и внесли изменения в свои законы. Среди них Архангельская область (закон от 19.11.2019 № 180-12-ОЗ), Калужская область (закон от 27.11.2019 № 523-ОЗ), Ярославская область (от 18.11.2019 № 68-з), Сахалинская область (от 25.11.2019 № 107-ЗО), Кировская область (от 19.11.2019 № 313-ЗО), Кемеровская область (от 20.11.2019 № 123-ОЗ), Смоленская область (от 14.11.2019 № 128-з) и Республика Мордовия (от 27.11.2019 № 71-З)





