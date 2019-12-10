Сбой в ФНС

2019 год оказался очень непростым как для налогоплательщиков, так и для работников налоговых органов. И виной тому переход на новую программу ФНС АИС Налог-3.

О проблемах начали писать еще в январе. Отчетность, отправленная по ТКС, ни в какую не хотела приниматься новой программой. Так, РСВ у многих организаций не были приняты аж до второй половины марта, а некоторым пришлось их пересдавать!

В течение года налогоплательщики сталкивались с различными проблемами:

ИФНС не может выдать информацию о ваших налогах, потому что они ей неведомы

ИФНС придумала несуществующий долг и пять раз сняла его со счета компании

Периодически налоговики пытались извиняться, но только

Налоговики признали, что у них проблемы с разблокировкой счетов