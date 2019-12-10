Сбой в ФНС

Очевидно новость является продуктом недобросовестной конкуренции в Омске ...
Облако нужно тем, кому достаточно типовых возможностей программы, а возможности по капитализации ...
Там написано: «Это по официальному письму налоговой». Давайте посмотрим на это письмо, а то ...
коллега ходила в течение недели по утрам на 2 часа: то за направлениями, то анализы сдать, то рез...
зависит от ценности работника для работодателя
Если руки растут из плеч, а мозги - в гармонии с конфигуратором 1С, то можно и 7.7 заставить рабо...
Вообще-то есть обязанность выплачивать зарплату работнику. А не какому-то иному лицу....
Молодцы! Как всегда с толком и с юмором! Читаешь, получаешь ликбез и ещё ржешь до коликов :)))) Т...
А как же борьба с зарплатным рабством?"Заработная плата ... переводится в кредитную организацию,...
Прям такая суета вокруг этого 31-го. Всё равно кому надо - тот будет работать, кому не надо - не ...
Дурдом полный !! Когда это вдруг законная оптимизация стала уходом от налогов ????...
интересно а как они доначислили, документы запросили и сняли расходы какие то? Ведь по идее доки ...
Вот интересно, ИП же включил уплаченные взносы в расходы? А как быть с возвращенными взносами? Ст...
Да, эта новость уже и не новость! В этой ситуации надо устраивать жесткий правовой прессинг как в...
Моя компетенция подтверждена давно.А писать подобные опусы - это, как раз, ставить свою компетенц...
Ничего, что дедов-бабок мурыжат в Татарии? Давно она стала Крайним Севером с повышенной фиксирова...
Не получается поделиться в Одноклассниках,,,
Отбирать копейки у нищих пенсионеров, даже если они живут не по месту прописки, не может быть пра...
Это борьба с умниками, которые прописаны на льготных территориях, а сами проживают на обычных тер...
Помимо гос измены, почему не стоит вопрос о конфискации имущества? Если конфискация имущества и о...
Увела сотрудников и себя из Софмара, сегодня перезвонили и спросили: "вы подтверждаете что хотите...
Возвращала, геморройно очень. Два раза писала письма с приложением документов, возвращала 2тыс. м...
На людей оформляит займы турбозайм если не брали займ по вашим паспортным данным внутрение раслед...
мелочь ловят, а сами тоннами деньги тырят. Бедная страна, нищие люди, геноцид. притеснения. обман...
Для этого достаточно любого документа и обычного сканера, так что всегда следите, что подписывает...
Весь бизнес России действует по презумпции виновности. Т.е. по умолчанию ты уже виновен. И доказа...
Ага, доначислят за контрагента НДС,и можешь доказывать, можешь не доказывать, можешь на баяне игр...
так, уважаемые коллеги, теперь помимо того, что внимательно смотрим что именно подписываем, еще и...
Это, наверное, согласованная реклама. А кто платит, тот и заказывает музыку, как известно.Франчи ...
как им взбредет , в "левую ногу"
Коллеги, выручайте. Заплатил185 т.р страховых -1% свыше 300 т.р. за 2019г. Как мне написать заявл...
Один запрос на выписку висит без ответа с 06.11.2019, второй с 18.11.2019. И еще заметил у пары И...
сегодня воспользовалась этим лайфхаком. Удобно, учитывая, что ведомость на выплату по безналу и р...