До начала апреля еще много времени, но мы уже готовы рассказать вам о том, какие новшества принест этот месяц для бухгалтеров. И не только для них.

С 1 апреля вступят в силу некоторые нормы прошлогоднего масштабного закона № 325-ФЗ, а также еще двух законов, касающихся акцизных товаров:

1. Налоговая будет размещать на своем сайте решения о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение имущества (будет указано, какого именно). Если решение будет отменено, информация об этом тоже будет опубликована. Сведения будут размещаться в течение трех дней с даты принятия решения, но не ранее вступления в силу решения о привлечении (отказе в привлечении) к ответственности. Состав размещаемых сведений и порядок их размещения должна утвердить ФНС. Но пока, увы, приказа нет.

По просьбе налогоплательщика-организации, в отношении которого было принято решение о наложении ареста на имущество, налоговый орган будет вправе принять решение о замене ареста имущества на:

банковскую гарантию;

залог имущества налогоплательщика-организации;

поручительство третьего лица.

2. Вступит в силу новый порядок взыскания сорганизаций и ИП мелких недоимок. Если в течение 3 лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов не превысила 3 000 рублей, решение о взыскании принимается в течение 2 месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока.

3. ФНС получит право слать смски и письма по электронной почте о налоговых долгах. Но не чаще 1 раза в квартал и то, если есть согласие налогоплательщика

4. Расшираются полномочия налоговиков при взысканиях крупных недоимок. Если решение на о взыскании более 1 млн руб. не исполнено в течение 10 рабочих дней, то они будут вправе:

осмотреть территории, помещения, документы и имущество организации, но только при наличии ее согласия;

вне проверки истребовать документы (информацию) об имуществе, имущественных правах и обязательствах организации. Перечень этих данных должна установить ФНС. Но приказ до сих пор не утвержден.

5. Налоговики смогут сами заменять арест имущества или запрет отчуждения на залог.

6. Расширится перечень операций, по которым подтвердить нулевую ставку по НДС можно реестрами документов. Кроме того, на организации почтовой связи возлагается обязанность передавать ФТС сведения о факте вывоза товаров в случае, если товары пересылаются в международных почтовых отправлениях.

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