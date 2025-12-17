8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
Коды классификации доходов бюджетов РФ, администрируемых ФНС на 2026 год

Справочник КБК по доходам, администрируемым ФНС РФ, на 2026 год.

Внимание! Для организаций и ИП введен единый налоговый счет. Налоги и взносы уплачиваются единым налоговым платежом.

КБК ЕНП 182 0 10 61201 01 0000 510

