Коды классификации доходов бюджетов РФ, администрируемых ФНС на 2026 год
Внимание! Для организаций и ИП введен единый налоговый счет. Налоги и взносы уплачиваются единым налоговым платежом.
КБК ЕНП 182 0 10 61201 01 0000 510
Акцизы на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
НДС и акцизы на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
Налоги на совокупный доход (УСН, ЕСХН, ПСН, НПД и торговый сбор)
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
