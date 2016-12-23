Конкурсное продляют вопреки всем ограниченным срокам в законе...
Как раз по банкротству длятся годами
Ну и какого ляда они что то меняют в самый разгар отчётности? Нет трудностей-мы вам их создадим! ...
а бухгалтеру на кой хрен эта информация? Буху больше нечем заняться?...
раньше учили бухучет и налогообложения, и бухгалтер с этими знаниями мог работать в любой програм...
Сдали НДС за 4 квартал, сдали одну корректировку, через две недели вторую, по каждой декларации н...
Можно абсолютно легально заключать договор с исполнителем, которого Вы лично не знаете и потом, в...
А эти самые работники, получающие серые зарплаты, готовы доплатить НДФЛ, который с них не был уде...
Статус самозанятого, на мой взгляд, это охренительная вещь для потребителей услуг, а не для испол...
В каждом счет и зарплатный проектУгу, и заодно открыть счета во всех банках, в которых обслуживаю...
Они, походу, этого не понимают
500 работников по 25 работников на банк.Ну, во-первых, это чисто теория. Большинству работников в...
А в реальности любой заход в интернет банк - от 5 мин. И это минимум.В реальности про Точку я пис...
А зачем вам 20 зарплатных проектов? Вам нужен 1 основной, а всем тем, кто не хочет - перечислять ...
А какая разница? Вы же с ОДНОГО банка платите. Хоть 100 разных банков у ваших работников. Для пла...
500 работников по 25 работников на банк. В каждом счет и зарплатный проект. Иначе вы без штанов о...
А, кстати, да, о терминологии - что называть аутсорсингом. Вот я ни у кого из своих клиентов не ...
Извините, а вы о чем? О том, что в каждом банке, в котором у работника карта, вы собираетесь счет...
Не смешите. Вы 1 (один) раз подключаетесь к банку и отправляете файл обмена, в котором куча плате...
Не быстрее, а реже. Еще раз повторяю: когда вместо 1 банка и 1 зарплатного проекта у вас их 20+, ...
Это если 1 банк. А речь (и проблемы) когда у каждого работника СВОЙ банк! ...
Чудеса, не то слово...Угу.Наложка выявляет при камералке за 2 квартал 2015г. почти 30 миллионов Н...
"В молодости, будучи резким в суждениях, неопытным и наивным, я считал, что юристов нельзя на пуш...
при издании закона надо учитывать всеЗакон 333-ФЗ не ограничивает право бизнесмена печатать на "Б...
Испугались?Зачем пугаться? Наоборот. Значит, можно годами сидеть за границей и платить с российск...
Да ладно, какие еще рекетиры. Нормальный банк
чтобы зайти в любой онлайн-банк нужно минимум 5 минут. А с реестром на зарплатный проект вхо...
Отправила формализованный ответ на требование по встречке по НДС, прикрепила пдфки. Пришел отказ ...
сегодня в СБИСЕ пришло три решения о взыскании 766р с одинаковыми суммами, разными номерами и раз...
Вы же со своих контрагентов не удерживаете комиссию за оплату их товаров. Работники такие же конт...
Берем к примеру 1С. В ЗУПе формируем ведомость на сотрудников для перечисления на их р/счета.(р/с...
Странная какая-то инициатива: Павликом Морозовым попахивает...
Двумя руками - ЗА. А то ведь пословицу-то никто не отменял: закон что дышло, как повернул так и в...
Пенсионеров прямо вокруг работает немерянно! Но, по секрету, их очень много в правительстве. Что ...