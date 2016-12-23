saigak Ну и какого ляда они что то меняют в самый разгар отчётности? Нет трудностей-мы вам их создадим! ... Операторы ТКС предупреждают о возможных ошибках при отправке отчетности

Olgabsh раньше учили бухучет и налогообложения, и бухгалтер с этими знаниями мог работать в любой програм... НДС в 1С в 2019-м: скоро первая отчетность с новой ставкой

Olgabsh Сдали НДС за 4 квартал, сдали одну корректировку, через две недели вторую, по каждой декларации н... Операторы ТКС предупреждают о возможных ошибках при отправке отчетности

Над.К Можно абсолютно легально заключать договор с исполнителем, которого Вы лично не знаете и потом, в... Силуанов предложил не вводить контроль за самозанятыми

anton3077944 А эти самые работники, получающие серые зарплаты, готовы доплатить НДФЛ, который с них не был уде... Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты

Илья_Бирюлин Статус самозанятого, на мой взгляд, это охренительная вещь для потребителей услуг, а не для испол... Силуанов предложил не вводить контроль за самозанятыми

Старый ворчун В каждом счет и зарплатный проектУгу, и заодно открыть счета во всех банках, в которых обслуживаю... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

Над.К 500 работников по 25 работников на банк.Ну, во-первых, это чисто теория. Большинству работников в... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

Старый ворчун А в реальности любой заход в интернет банк - от 5 мин. И это минимум.В реальности про Точку я пис... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

AlexRTW А зачем вам 20 зарплатных проектов? Вам нужен 1 основной, а всем тем, кто не хочет - перечислять ... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

AlexRTW А какая разница? Вы же с ОДНОГО банка платите. Хоть 100 разных банков у ваших работников. Для пла... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

FA 500 работников по 25 работников на банк. В каждом счет и зарплатный проект. Иначе вы без штанов о... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

Nаdine А, кстати, да, о терминологии - что называть аутсорсингом. Вот я ни у кого из своих клиентов не ... Передача бухгалтерии на аутсорсинг

Над.К Извините, а вы о чем? О том, что в каждом банке, в котором у работника карта, вы собираетесь счет... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

Старый ворчун Не смешите. Вы 1 (один) раз подключаетесь к банку и отправляете файл обмена, в котором куча плате... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

FA Не быстрее, а реже. Еще раз повторяю: когда вместо 1 банка и 1 зарплатного проекта у вас их 20+, ... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

FA Это если 1 банк. А речь (и проблемы) когда у каждого работника СВОЙ банк! ... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

Старый ворчун при издании закона надо учитывать всеЗакон 333-ФЗ не ограничивает право бизнесмена печатать на "Б... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

Старый ворчун чтобы зайти в любой онлайн-банк нужно минимум 5 минут. А с реестром на зарплатный проект вхо... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

Synergenta Отправила формализованный ответ на требование по встречке по НДС, прикрепила пдфки. Пришел отказ ... Операторы ТКС предупреждают о возможных ошибках при отправке отчетности

titova-tlt сегодня в СБИСЕ пришло три решения о взыскании 766р с одинаковыми суммами, разными номерами и раз... Операторы ТКС предупреждают о возможных ошибках при отправке отчетности

AlexRTW Вы же со своих контрагентов не удерживаете комиссию за оплату их товаров. Работники такие же конт... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

AlexRTW Берем к примеру 1С. В ЗУПе формируем ведомость на сотрудников для перечисления на их р/счета.(р/с... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

buhSVB Двумя руками - ЗА. А то ведь пословицу-то никто не отменял: закон что дышло, как повернул так и в... Чего стоит разобраться в НК и почему с нашими законами лучше не станет