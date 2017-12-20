Почему дизайнеры не бухгалтеры?

Талантливый и высокооплачиваемый дизайнер из крупной дизайн-студии на условиях анонимности объяснил, чем отличается профессия дизайнера от бухгалтера.

Я завидую профессиональному статусу бухгалтеров. Их специальность окутана благоговейной тайной, уважительным почитанием.

Никому из них в кошмарном сне не привидится такая картина:

В бухгалтерию приходит посетитель:

- Мне сказали, что вы сейчас заняты, но у меня небольшой вопрос. Но очень срочный. Мне только накладную оформить.

- Какую накладную? На что?

- На отчетный период. На квартал. В налоговую инспекцию.

- Так это квартальный отчет!?!

- Да-да, точно! Это я спутал. В голове сидит «Как все это накладно!» вот и спутал.

- А вы представляете, сколько это работы?

- Да я бы и сам подсчитал… Но тут выяснилось, финансовый год заканчивается… В инспекции сказали, надо чтоб специалист составил. Короче, надо завтра. В крайнем случае, в понедельник с утра.

- Нет, это невозможно.

- Да там все готово. Оформить только. Посмотрите.

- Что это?

- У меня племянник, я его попросил. Способный парень, чемпион Москвы.

- Чемпион ЧЕГО?

- Москвы. Тоже по компьютерам или программам, не помню. Вот он и набросал.

- (смотрит бумаги) У вас финансовый учет вообще-то ведется?

- Да, конечно. Наверное. Я не знаю… (заглядывает в глаза) А что… нет?

- (отдает листки) Так, все это не годится.

- А у меня еще документация есть (выкладывает)

- Этого недостаточно, необходимы приходные ордера и счета-фактуры.

- (указывает на стол) Так вот же, у вас столько всего есть

- Это чужие ордера и счета. И вообще у вас суммы гораздо большие.

- Ну увеличьте как-нибудь. На компьютере. А с ваших счетов ксерокс можно сделать.

- Это недопустимо. В налоговой не пройдет.

- Да вы хоть как-нибудь сделайте, я же не претендую…. А там я уж постараюсь договориться. Тоже ведь специалисты. Главное - вовремя сдать.

Спустя некоторое время.

- Ну вот, а вы говорили невозможно. Все замечательно. Но есть моменты. Вы откройте, я прямо на экране покажу. (садится за спиной) Вот здесь - сумма какая-то нехорошая. Маленькая.

- Так какие данные предоставили, такая и сумма. Чудес не бывает.

- Я понимаю, но это - крайне важный раздел, а сумма плохая. Давайте, это как-нибудь поправим! Слагаемые, что ли местами поменяем?

- Это ничего не изменит.

- Ну давайте, попробуем, чтобы я успокоился. Да-а… Действительно та же сумма… А если эти слагаемые переставить? То же…А вот эти? Блин, опять то же число… Вы извините, что я вас мучаю, просто это очень важная часть, можно сказать определяющая. Хочется, чтобы сумма была была хорошая. А! Вот еще идея! А что, если числа разбить на меньшие части?

- Сумма останется прежней.

- Вам виднее, но давайте все-таки разок попробуем? Да-а… Вы правы… Знаете, а давайте вообще выкинем этот раздел к черту?

- Буду рад!

- Отлично! Но теперь, раз уж так, надо вставить в этот договор смету, там позиций 40, не больше - а то как-то неубедительно…

- Это излишне, общей суммы договора достаточно.

- Вы поймите, ведь столько работы проделано, надо же как-то это отразить. Не зря же старались.

- (жестяным голосом) Так, дальше…

- Вот тут смущает: откуда эти цифры странные?

- А вот расчет, посмотрите. Законы математики.

- Я в этих бухгалтерских тонкостях не разбираюсь, честно признаюсь. Но цифры выглядят странно. Надо поменять на другие. Вот здесь и здесь.

- Вы понимаете, что тогда вообще пропадает смысл вашего отчета?

- Ну это ВЫ видите, а для большинства так привычней, по себе сужу. Поменяйте, никто не заметит. Кстати, моя любимая цифра - 9. Постарайтесь её максимально использовать. А вот двойку ненавижу, еще со школы. Вы можете считать, что это бред и произвол, но личная просьба - исключите её отовсюду.

- Надеюсь, теперь можно считать работу законченной?

- Все сделано грамотно и аккуратно. Спасибо! Но как-то очень однозначно… Попробуйте еще поиграть с цифрами!