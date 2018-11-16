Клерк.Ру

Налог для самозанятых

Улыбнитесь!

А если серьезно, то Госдума 15 ноября приняла в окончательном варианте законы по самозанятым. Итоговые поправки отличаются от первоначальных, поэтому читайте большой обзор нового спецрежима.

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