Выходные бухгалтера: 10 лучших сериалов, вышедших в 2018 году

Donald Glover in «Atlanta»; Sandra Oh in «Kiling Eve»; Amy Adams in «Sharp Objects» FX; BBC; HBO

В эти длинные осенние выходные редакция «Клерка» решила не отдыхать, а выпустила перевод статьи Джуди Бермана (Judy Berman) «The 10 Best TV Shows of 2018», опубликованное в американском издании TIME. Пишите в комментариях, насколько эти сериалы знакомы вам и нужен ли такой контент на лучшем бухгалтерском сайте планеты.

«Золотой век телевидения превратился в позолоченный век телевидения», — посетовал в августе Джон Ландгаф (John Landgraf), генеральный директор телеканала FX и Нострадамус индустрии. И действительно, признаки упадка от отсутствия новых идей наблюдаются повсюду в 2018: сериалы «Мерфи Браун» (Murphy Brown), «Натурал глазами гея» (Queer Eye), «Частный детектив Магнум» (Magnum P.I), «Затерянные в космосе» (Lost in Space), «Зачарованные» (Charmed) и другие возродились; «Розанна» (Roseanne) вернулся из мертвых дважды.

Однако, в 2018 году в битву стриминговых платформ вступил Facebook Watch, украв Элизабет Уолсон (Elizabeth Olsen) для съемок «Соболезную вашей утрате» (Sorry for Your Loss), и Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) для «Королева Америка» (Queen America). Франшиза Flip or Flop, принадлежащая телеканалу HGTV, расширилась на шесть новых сериалов, а канал FOX планирует новый ситком, основанный на канадском шоу Proprty Brothers. Но более всего поражает Netflix, который, по некоторым оценкам, с 2016 года увеличил количество своих программ в три раза, потратив на это около 13 миллиардов долларов.

Стало невозможно отслеживать тренды в новых сериалах, когда сериалы и есть самый яркий тренд. В этом году было довольно много хороших сериалов: о женщинах, о людях разных национальностей и сексуальных ориентаций. Большая их часть — адаптации к любимой фабрике идей — книгам.

Но не обошлось и без очень плохих новинок: от абсурдного «Здесь и сейчас» (Here and Now) от НВО до бесчеловечного «Ненасытная» (Insatiable) от Netflix и «Это мы» (This Is Us), слащавой подделки «Миллион мелочей» (A Million Little Things). «А How Far Is Tattoo Far?» от MTV.

С таким разнообразием не заскучаешь. Уже создана настоящая эпоха: «Я люблю Люси» (I Love Lucy), «Семья» (All in the Family), «Сайнфелд» (Seinfeld), «Остаться в живых» (Lost) или даже «Во все тяжкие» (Breaking Bad). «Игра Престолов» закончится в следующем году, разве есть что-то, способное заменить его?

Я совершенно не представляю, как список моих любимых сериалов (который мог бы быть в пять раз длиннее) будет выглядеть в сравнении со списком какого-либо другого критика. Я думаю, без «Клан Сопрано» (Sopranos) или «Безумцы» (Mad Men) перечень 10 лучших кандидатов 2018 года выглядит каким-то незаконченным. Но все же после долгих размышлений темная лошадка от BBC America полноправно заняла место под номером один. И если позолоченный век телевидения породил такую прекрасную и одновременно странную драму как «Убивая Еву» (Killing Eve), все не так уж и плохо.

10. «Поза» (Pose), FX

ТВ магнат Райан Мерфи (Ryan Murphy) использовал свои магнатские силы на полную мощность в этом году, взявшись сотрудничать со Стивеном Канальсом (Steven Canals) в его первой эмоциональной драме.

Разбивающий стереотипы актерский состав, состоящий из межрасовых людей, противопоставляет мир бедноты, расизма, проблему СПИДа шумным вечеринкам, соперничеству и гламуру.

Этот сериал показывает двойственность персонажей, неприукрашенную каждодневную борьбу со стилизованными ажурными сказками. И это прекрасно.

9. «Возвращение домой» (Homecoming), Amazon

Мне показалось, что «Возвращение домой» — это слияние маленьких чудес: Джулия Робертс (Julia Roberts) появилась на телевидении. Создатель «Мистер Робот» (Mr. Robot) Сэм Есмаил (Sam Esmail) раскрыл свои самые непостижимые инстинкты. Бобби Каннавале (Bobby Cannavale) получил роль под стать его веселому, но тем не менее грозному мачо. Выдуманный подкаст эволюционировал в визуально превосходный Хичкоковский сериал. Политический триллер смог сказать кое-что новое о военно-промышленном комплексе. Все это позволит получить очаровательно тревожащий зрительный опыт.

8. «Моя гениальная подруга» (My Brilliant Friend), HBO

Мировая литературная сенсация Елена Ферранте (Elena Ferrante) завоевала телевизор со своим итальянским видением, которое могло бы принести иностранно-язычные сериалы в американский мейнстрим. Первый из четырех запанированных в НВО мини-эпизодов, основанных на ее Неополитанских романах, это как раз то, какой должна быть хорошая адаптация хорошей книги.

Точный перевод авторской прозы в визуальную среду, наделивший двух молодых героинь рабочего класса сюжетов Ферранте не только физическими формами, но и аутентичными внутренними жизнями.

7. «Когти» (Claws), TNT

«Когти» - безумный криминальный триллер о салоне ногтей во Флориде, являющимся также наркопритоном. Звучит уже интересно, а присутствие Ниси Нэш (Niecy Nash) делает любой сериал примерно в 17 раз лучше. Главная героиня -всегда занятая бизнесвуман и одновременно королева преступной организации, состоящей кстати полностью из девушек, Десна (Desna), ищущая любви и заботящаяся о своем брате-аутисте.

6. «Дом с террасой: Открывая новые двери» (Terrace House: Opening New Doors), Netflix

Японская реалити-франшиза «Дом с террасой» — это обновленная версия «Реального Мира» (The Real World), только с меньшим количеством драмы: в большом шикарном доме собрали в основном милых и добрых сердцем молодых одиночеств, в надежде, что кто-нибудь кому-нибудь взаимно понравится.

Несмотря на то, что все сезоны предлагают зрителю простой приятный просмотр, сериал, снятый в снежной идиллии Каруидзавы, может предоставить еще и жизнеутверждающий роман между самоотверженной хоккеисткой Цубасой Сатто (Tsubasa Sato) и вальяжным моделью Шионом Окамото (Shion Okamoto).

В год, наполненный такими душераздирающими новостями, их история была похожа на редкий маяк надежды.

5. «В лучшем мире» (The Good Place), NBC

В первом сезоне остросюжетного ситкома Майка Шура (Mike Schur) четыре глубоко испорченных мертвых человека (включая звезду Кристен Белл) находятся, как они думают, в раю, но позже узнают, что их новое общество на самом деле ад.

Сериал перезапустил свой сюжет достаточное количество раз, чтобы до сих пор удивлять зрителей, а также не давать им забывать, что на самом деле перед ними серия непринужденных уроков философии, этики, размышления на тему, могут ли люди изменить свои жизни в лучшую сторону.

4. «Патрик Мелроуз» (Patrick Melrose), Showtime

Благодарите телевизионных богов за исполнение давнишней мечты Бенедикта Кембербетча (Benedict Cumberbatch) играть Патрика Мелроуза. Аристократичного антигероя пяти почти автобиографических романов британского автора Эдварда Сент-Обина (Edward St. Aubyn).

Эти книги должны были быть невозможными для воспроизведения в кино. Охватывая 40 лет, они зафиксировали зависимость, жестокое обращение и глубокие семейные дисфункции, передающиеся через глухой внутренний монолог Мейлроуза. Кембербетч прошел по туго натянутому эмоциональному канату, чувствуя темноту персонажа, но сохраняя угли надежды, заставлявшие его подниматься и идти вперед.

3. «Атланта» (Atlanta), FX

Donald Glover) позаимствовала свою структуру от давно забытого «Приключения мультяшек» (Tiny Toon Adventures), отправляя каждого персонажа на свой собственный квест.

Это положило начало одному из величайших эпизодов в истории производства сериалов: карнавальное зеркало черного превосходства, с Гловером в роли Тедди Перкинса (Teddy Perkins), неутомимого музыканта, склеенного из элементов от Майкла Джексона и Марвина Гая.

Новый сезон составил одно целое в разбитой на куски истории, чем и поддержал статус сериала как наименее предсказуемый.

2. «Острые предметы» (Sharp Objects), HBO

Чтобы снять сериал по роману Гиллиана Флина (Gillian Flynn), НВО собрали команду мечты: директор «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies) Жан-Марк Валле (Jean-Marc Vallée), соавтор «Нереальный холостяк» (UnREAL) Марти Ноксон (Marti Noxon), а также звезды Эми Адамс (Amy Adams) и Патриша Кларксон (Patricia Clarkson).

Сериал рассказывает про склонную к саморазрушению журналистку, которая расследует убийства двух девочек в своем родном городоке в Миссури.

1. «Убивая Еву» (Killing Eve), BBC America

«Убивая Еву» - расплата за то, что происходит или происходило с женщинами в Голливуде. Его конструкция «кошки-мышки триллер» уже всем давно знакома, но центральные персонажи оказались новыми: скучающая, недооцененная, интеллигентная британская частная женщина детектив, Сандра О (Sandra Oh), и гламурная, изнеженная, немного социопатичная убийца, Джоди Комер (Jodie Comer).

Как пояснила писательница и продюсер Фиби Уоллер-Бридж (Phoebe Waller-Bridge), героини, имеют много общего, но у каждой есть что-то важное, чего не хватало другой. Исполнение обоих ролей по-настоящему захватывает. А исследование Сандрой О трансформации среднего возраста, номинировано на Эмми. Сериал - настоящий подарок для своей, в основном женской, аудитории.

Перевела статью Александра Мальцева.