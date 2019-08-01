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Когда юрист может пойти домой. Инструкция в одной картинке


Когда юрист может пойти домой? Наглядную инструкцию подготовил для своих коллег и выложил у себя в фейсбуке Сергей Шаповалов, партнер юридической компании "Шаповалов Петров".
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