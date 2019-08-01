Когда юрист может пойти домой. Инструкция в одной картинке

Сергей Орешков Я работаю на ноутбуке со всеми программами, полноценная клава с цифровым блоком и все программы п... БЭСТ или не БЭСТ?

Лион Так ККТ то зачем поставили, ну нет же закона, что нельзя продавать свою собственность?... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Владимир Самбурский Вот Вы спорите со мной, а никакой правовой основы под Вашими суждениями нет. Именно на это я и уп... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Владимир Самбурский Это Ваше личное мнение. А Решение Суда должно основываться не на вере судьи, а на Законе. На осно... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Мадама Была на рынке и если хочешь оплатить шмотки картой, то нужно идти через пару павильонов к одному ... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Чалдон На ноутбуке работать - одно мучение. Во-первых, как уже было отмечено куцая клавиатура. Во-вторы... БЭСТ или не БЭСТ?

Владимир Самбурский Я эти Законы не издавал. А потом, я как раз именно на Законы и основываюсь. Если не запрещено, зн... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Владимир Самбурский 1 700 не деньги, для настоящего Предпринимателя. Зато сплю спокойно. И голова не болит, о том, чт... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Владимир Самбурский Я сейчас специально зашёл на рынок, в нашем городе (Абакан) и ни у одного продавца не увидел ККТ.... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Над.К Вам никто не запрещает иметь и даже продавать. Вы даже можете купить целый вагон обуви. Поставить... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Владимир Самбурский И ещё, речь шла о рынке. А рынок, по определению место, где граждане торгуют собственными вещами.... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Лион А зачем вам ККТ? Думаю Вы можете продавать все как свою собственность и 20 пар надоевшей обуви и ... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Владимир Самбурский Я с Вами согласен. Но, это здравый смысл. Ни в одном Законе не запрещено иметь в собственности хо... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

ToT Ахахаха )))) Понял ) Ну да ладно, имей ввиду на будующий обзор ) ... БЭСТ или не БЭСТ?

Сергей Орешков Пришлось снести с ноута, у меня она очень сильно затормозила его, а ждать минутами реакцию на тво... БЭСТ или не БЭСТ?

ToT Сергей а можно пару скриншотов добавить? БЭСТ или не БЭСТ?

Владимир Самбурский Лично я не собираюсь "играть в игры". Я взял онлайн-кассу в аренду за 1 700. Как и написал. В ком... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Владимир Самбурский Это ваше личное мнение. Не один Закон этого не подразумевает. Если не согласны, назовите мне этот... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Наталья _ Белгород Только что вернулись из Геленджика. За время отпуска нам удалось получить только один чек, и тот ... В налоговой рассказали, как выявляют нарушения 54-ФЗ

Любовь Л1 ))) Если слезаешь с пальмы в одних трусах, то для тебя - вождь. Если лежишь под этой пальмой в од... Почти 40 % россиян не хотят видеть Путина у власти после 2024 года

Stixx А что же делать с яхтами Путина, Медведева и всяких патриархов? Ах, да, они же не для бизнеса исп... Водные перевозки пассажиров и грузов на иностранных судах запретят

Bobian Торговля все равно останется торговлей, хоть ты повесь вывеску, что это сельхозартель имени Клары... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ