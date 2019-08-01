Когда юрист может пойти домой. Инструкция в одной картинке

Прошу уточнить в таблице стр. "такси" графа документы "...или квитанция" - какая именно может кви...
Я работаю на ноутбуке со всеми программами, полноценная клава с цифровым блоком и все программы п...
Так ККТ то зачем поставили, ну нет же закона, что нельзя продавать свою собственность?...
Июль стоял шикарный на Урале. Почти без дождей. Температура 25-30...
Вот Вы спорите со мной, а никакой правовой основы под Вашими суждениями нет. Именно на это я и уп...
Это Ваше личное мнение. А Решение Суда должно основываться не на вере судьи, а на Законе. На осно...
Была на рынке и если хочешь оплатить шмотки картой, то нужно идти через пару павильонов к одному ...
На ноутбуке работать - одно мучение. Во-первых, как уже было отмечено куцая клавиатура. Во-вторы...
Возможно, чек такой, что лучше его никому не показывать....
Классная инструкция! Надо себе переписать...)))))
Я эти Законы не издавал. А потом, я как раз именно на Законы и основываюсь. Если не запрещено, зн...
1 700 не деньги, для настоящего Предпринимателя. Зато сплю спокойно. И голова не болит, о том, чт...
Я сейчас специально зашёл на рынок, в нашем городе (Абакан) и ни у одного продавца не увидел ККТ....
Не зря главу росстата поменяли, жить лучше становится, чувствуете?...
Вам никто не запрещает иметь и даже продавать. Вы даже можете купить целый вагон обуви. Поставить...
какие думы побудили вас взять ККТ в аренду?
И ещё, речь шла о рынке. А рынок, по определению место, где граждане торгуют собственными вещами....
Это шедеврально :) Правила - это я так понимаю, законы? Действительно, чего их соблюдать...
А зачем вам ККТ? Думаю Вы можете продавать все как свою собственность и 20 пар надоевшей обуви и ...
Я с Вами согласен. Но, это здравый смысл. Ни в одном Законе не запрещено иметь в собственности хо...
Ахахаха )))) Понял ) Ну да ладно, имей ввиду на будующий обзор ) ...
Сам. Потому, что умею думать, а не тупо следовать чужим правилам....
Пришлось снести с ноута, у меня она очень сильно затормозила его, а ждать минутами реакцию на тво...
Сергей а можно пару скриншотов добавить?
Лично я не собираюсь "играть в игры". Я взял онлайн-кассу в аренду за 1 700. Как и написал. В ком...
походу там стоит не ккт, а чпм. Да, курорты Краснодарского края- отдельная песня......
Это ваше личное мнение. Не один Закон этого не подразумевает. Если не согласны, назовите мне этот...
Любите делить людей на сорта? Ох уж это тяжелое бремя белого человека....
Про товары и бухгалтерский учет это круто! Сами придумали? ))...
Только что вернулись из Геленджика. За время отпуска нам удалось получить только один чек, и тот ...
А если товар оплачен авансом?
))) Если слезаешь с пальмы в одних трусах, то для тебя - вождь. Если лежишь под этой пальмой в од...
А что же делать с яхтами Путина, Медведева и всяких патриархов? Ах, да, они же не для бизнеса исп...
Торговля все равно останется торговлей, хоть ты повесь вывеску, что это сельхозартель имени Клары...
В истории все повторяется... Мы в шаге от того, чтобы сам человек снова стал средством платежа на...
Вообще сейчас ужас какой то со всеми этими проверками. Скоро так всех посадят....